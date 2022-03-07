Обстріляли людей, що везли корм на птахофабрику на Херсонщині: може бути гуманітарна катастрофа

Російські окупанти продовжують бомбардувати українські міста та автівки мирних жителів. Зокрема, вони обстріляли робітників, які везли корми на велику птахофабрику на Херсонщині.

Фабрика наразі не має можливості підтримувати життя птиці. Про це розповів радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко, повідомляє 24 канал.

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Окупанти обстріляли авто працівників птахофабрики

Денисенко зазначив, що кілька днів тому він заявляв про назрівання екологічної катастрофи на Херсонщині. Там розташована найбільша у Європі птахофабрика з виробництва яєць, на якій живе 3 мільйони курей. Вона перебувала без світла та можливості поставки кормів.

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