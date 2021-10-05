Обсяг прямих ізраїльських інвестицій в Україну має великий потенціал, – Зеленський

Володимир Зеленський назвав Ізраїль важливим партнером для України у регіоні Близького Сходу. А завдяки Угоді про зону вільної торгівлі відкриваються нові можливості для розширення двосторонньої співпраці.

Про це президент України заявив за результатом зустрічі з президентом Ізраїля Іцхаком Герцогом у Києві.

Важливо Знак поваги та дружби, – Зеленський зустрівся з президентом Ізраїлю Герцогом

Зеленський наголосив, що потенціал двосторонньої взаємодії між Україною та Ізраїлем ще не вичерпано. Водночас нові можливості відкриває Угода про вільну торгівлю. За словами українського президента, ця угода вже працює: вперше від початку пандемії зростають обсяги взаємної торгівлі товарами.

Це додає нам упевненості в повному відновленні торгівлі та в перевищенні цих показників, доковідних показників,

– додав Володимир Зеленський.

Також президент окреслив основні сфери для розвитку інвестиційної співпраці між нашими державами. Серед них:

новітні технології та інновації,

кібербезпека,

охорона здоров'я,

фармацевтика,

космічні програми,

банківська справа та фінанси,

будівництво та сільське господарство.

Україна чекає ізраїльських інвесторів, а уряд і я особисто гарантуємо захист усіх інвестицій. Ізраїльські компанії можуть з користю використати колосальний потенціал України – нового технологічного хабу Європи,

– наголосив президент України.

Зі свого боку президент Ізраїлю подякував Україні за дружбу і висловив переконання, що у майбутньому наші країни удосконалюватимуть та поглиблюватимуть наявну співпрацю

"Майбутнє відносин між нашими країнами виглядає більш перспективним, ніж будь-коли", – сказав Іцхак Герцог і побажав Україні щасливого 30-річчя.

Перший візит Герцога на посаді президента Ізраїлю відбувся саме в Україну. Зеленський переконаний, що це знак поваги та дружби.