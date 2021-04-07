ОБСЄ на Донбасі нарахувала понад 1,5 тисячі порушень "тиші" за 3 дні

Моніторингова місія ОБСЄ на Донбасі протягом 2 – 5 квітня зафіксувала майже 1600 порушень режиму "тиші". Найгарячіше було у Донецькій області.

Так, 1424 порушення виявили на Донеччині, а 126 – на Луганщині. Серед цього 900 пострілів і черг сталися в ніч із 2 на 3 квітня у районі Горлівки.

Важливо Доба на Донбасі: бойовики 14 разів зривали "тишу", двоє українських військових загинули

Детальніше про порушення

У Донецькій області в цей період зафіксували 281 вибух. Усі порушення в Луганській області теж були вибухами невизначеного походження. Більшість з них зафіксували ввечері 2 квітня у районах окупованої Кадіївки та біля Попасної.

За минулий звітний період порушень було менше: на Донеччині – 594, на Луганщині – 427.

Крім того, бойовики продовжували перешкоджати представникам ОБСЄ. Зазначили, що обмеження свободи пересування були на блокпості біля Старомихайлівки Донецької області.

Загострення на Донбасі: що треба знати

Від початку 2021 року бойовики на Донбасі активізувались. Вони постійно використовують прицільні обстріли, грубо порушуючи перемир'я.

Наприклад, за добу 6 квітня окупанти аж 14 разів обстрілювали українські позиції. Внаслідок обстрілів загинув 1 український військовий, ще 1 – підірвався на вибухівці.

Особливе загострення було 26 березня біля Шумів. Окупанти вбили 4 українських бійців, ще двох – поранили.

Загалом від початку року на Донбасі загинув щонайменше 31 військовий.

Крім того, Росія стягує свою військову техніку до українських кордонів. Каже, що для навчань. Проте українська розвідка попередила, що агресор планує ескалацію конфлікту на Донбасі, а також може спробувати пробиратись вглиб України.