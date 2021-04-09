ОБСЄ побувала на місці загибелі дитини на Донбасі

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ продовжує встановлювати обставини смерті 5-річного хлопчика на Донбасі. Представники організації вже побували вдома у загиблої дитини.

Що встановили спостерігачі ОБСЄ

В ОБСЄ розповіли, що їм вдалося поспілкуватися з рідними дитини. З'ясувалося, що хлопчик загинув на подвір'ї у бабусі, до якої він прийшов у гості.

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Спостерігачі місії побували у Єнакієвому, де проживала дитина. Батьки хлопчика надали ОБСЄ медичне свідоцтво, в якому було зазначено, що дитина померла 2 квітня від вибухової травми та багатьох осколкових поранень.

У цей же день представники місії побували в будинку на північній околиці Олександрівського, в якому хлопчик був в гостях на момент своєї загибелі.

В ОБСЄ відзначають, що зафіксували численні отвори шириною від 2 міліметрів до 7 сантиметрів:

на головних воротах,

у дерев'яному сараї,

у 2 металевих баках для води,

у дерев'яному паркані навколо саду.

у двох південно-західних стінах будинку,

у південній стіні,

вхідних металевих дверях.

Крім того, 3 скла вікна в південно-західній стіні будинку були розбиті. Всередині будинку був отвір у стелі кухні, ще 2 отвори у вітальні та південно-західній частині будинку.

Встановити, з якого озброєння боєприпас став причиною появи воронки, було неможливо. За оцінкою, всі зазначені вище ушкодження виникли недавно, ймовірно, в результаті розльоту осколків,

– мовиться у повідомленні.

Бабуся хлопчика постраждала

Спостерігачі ОБСЄ поспілкувалися з бабусею хлопчика, яка також отримала поранення. У неї був синяк та поріз за вухом. Відомо, що жінка отримала ці травми, коли розлетілося розбите скло.

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