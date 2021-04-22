ОБСЄ виявила вагони з невідомим вантажем на окупованому кордоні України

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На кордоні окупованої Луганщини з Росією стоять десятки залізничних вагонів з вантажем. В одному з них є дерев'яні колоди, водночас інші – закриті. Тож встановити, що всередині, неможливо.

Джерело:

звіт ОБСЄ

Про це мовиться у звіті моніторингової місії ОБСЄ за 21 квітня. Він сформований на основі інформації, яка надійшла станом на 19:30 20 квітня.

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Що зафіксували в ОБСЄ

  • Спостерігачі перебували на станції "Червона Могила" в окупованій Вознесенівці.
  • Цей населений пункт розташований на відстані 65 кілометрів від міста Луганськ.
  • Представники ОБСЄ зафіксували там 81 нерухомий залізничний вантажний вагон.

Де розташована станція "Червона Могила": карта 

Перешкоджання роботі моніторингової місії

У пункті пропуску на кордоні поблизу Вознесенівки спостерігачі ОБСЄ зафіксували авто з табличками "ЛНР", яке заїхало в Україну. 

Вже за 10 хвилин їм довелося на вимогу окупантів покинути цей район. Член збройних формувань посилався на "наказ від командирів".

Загострення на Донбасі

  • Кількість обстрілів на Донбасі від початку 2021 року зросла, попри домовленості щодо перемир'я. Бойовики цинічно відкривають вогонь по позиціях ЗСУ.
  • Напередодні в ОБСЄ заявили про грубі порушення режиму тиші з боку окупантів на Луганщині. Вони стягнули туди важку техніку та "Гради".
  • Від початку весни Росія стягує свої війська до кордонів України. У МЗС припустили, що до кінця квітня їхня чисельність зросте до понад 120 тисяч.


Ситуація на кордонах біля України / Інфографіка 24 каналу

 