Танки біля лінії розмежування: ОБСЄ зафіксувала скупчення озброєння бойовиків на Донбасі

Українська сторона СЦКК заявила про грубі порушення з боку проросійських бойовиків, які продовжують розгойдувати ситуацію на Донбасі. Спостережні місії вже не один день фіксують значне скупчення військового озброєння окупантів біля лінії розмежування.
Джерело:ООС
Як заявили у штабі ООС, озброєння проросійських бойовиків розташоване з порушенням ліній відведення.
Важливо Справжнім щитом Європи стали ЗСУ, – Хомчак звернувся до НАТО
Українська сторона зафіксувала:
- переміщення великої кількості танків збройних формувань Росії у районі населених пунктів Крута Балка, Спартак та Каштанове, що у безпосередній близькості до лінії розмежування;
- 2 самохідні гаубиці 2С1 "Гвоздика", 6 причіпних гаубиць Д-30 "Жаба" та причіпну протитанкову гармату МТ-12 "Рапіра" поблизу населеного пункту Бугаївка, що на Луганщині;
- 7 одиниць БМП-1 та 1 БМП-2, а також 1 зенітну установку ЗУ-23 біля населеного пункту Свободне;
- 28 танків, 2 зенітно-ракетних комплекси 9К35 "Стріла-10", 8 мінометів 2Б11 "Сані", 1 самохідна артилерійська гармата 2С9 "Нона-С", а також 82 бойові броньовані машини, на двох із яких були встановлені зенітні установки ЗУ-23 на полігоні поблизу Бугаївки.
У штабі ООС наголосили, що у такий спосіб Росія "штучно нарощує суспільну напругу в регіоні", а також розповсюджує фейки про ескалацію ситуації з боку Збройних Сил України.
Така деструктивна пропаганда використовується Росією для поширення тези на регіональному та міжнародному рівнях, про те, що Збройні Сили України готуються до активних бойових дій,
– мовиться у повідомленні.
До теми Російські ЗМІ поширюють фейк про те, що Україна нібито почала наступ на ОРДЛО
Також в штабі ООС додали збільшення озброєння і військової техніки противника на території ОРДЛО свідчать про наміри окупантів продовжувати порушувати мінські домовленості.
Аналіз фактів перешкоджання роботі СММ, нарощування та перегрупування озброєння і військової техніки російсько-окупаційних військ по всій території ОРДЛО свідчить про те, що рівень загрози ескалації конфлікту в районі проведення ООС зберігається,
– додали у штабі.
Раніше очільник українського МЗС Дмитро Кулеба зазначив, що останнім часом Росія активно використовує потужну дезінформаційну кампанію, аби дискредитувати Україну. Кулеба підкреслив, що Україна прагне виключно мирного врегулювання.
Загострення на Донбасі: головне
- Ескалація конфлікту на Донбасі почалася з пекельного бою біля Шумів 26 березня. Тоді внаслідок обстрілів окупантів загинули 4 наших військових, ще 2 – отримали поранення.
- Згодом українська розвідка зафіксувала, що Росія стягує армію і важке озброєння до кордону з Україною. Ймовірно, Кремль хоче просунутись вглиб нашої країни.
- Крім того, держава-агресор під виглядом навчань вже підняла військову авіацію в регіонах, що межують з нашим кордоном.
Розташування угруповань РФ вздовж держкордону України / Інфографіка 24 каналу