Танки біля лінії розмежування: ОБСЄ зафіксувала скупчення озброєння бойовиків на Донбасі

Українська сторона СЦКК заявила про грубі порушення з боку проросійських бойовиків, які продовжують розгойдувати ситуацію на Донбасі. Спостережні місії вже не один день фіксують значне скупчення військового озброєння окупантів біля лінії розмежування.

Як заявили у штабі ООС, озброєння проросійських бойовиків розташоване з порушенням ліній відведення.

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Українська сторона зафіксувала:

переміщення великої кількості танків збройних формувань Росії у районі населених пунктів Крута Балка, Спартак та Каштанове, що у безпосередній близькості до лінії розмежування;

збройних формувань Росії у районі населених пунктів Крута Балка, Спартак та Каштанове, що у безпосередній близькості до лінії розмежування; 2 самохідні гаубиці 2С1 "Гвоздика", 6 причіпних гаубиць Д-30 "Жаба" та причіпну протитанкову гармату МТ-12 "Рапіра" поблизу населеного пункту Бугаївка, що на Луганщині;

2С1 "Гвоздика", 6 причіпних гаубиць Д-30 "Жаба" та причіпну протитанкову гармату МТ-12 "Рапіра" поблизу населеного пункту Бугаївка, що на Луганщині; 7 одиниць БМП-1 та 1 БМП-2 , а також 1 зенітну установку ЗУ-23 біля населеного пункту Свободне;

та 1 , а також 1 зенітну установку ЗУ-23 біля населеного пункту Свободне; 28 танків, 2 зенітно-ракетних комплекси 9К35 "Стріла-10", 8 мінометів 2Б11 "Сані", 1 самохідна артилерійська гармата 2С9 "Нона-С", а також 82 бойові броньовані машини, на двох із яких були встановлені зенітні установки ЗУ-23 на полігоні поблизу Бугаївки.

У штабі ООС наголосили, що у такий спосіб Росія "штучно нарощує суспільну напругу в регіоні", а також розповсюджує фейки про ескалацію ситуації з боку Збройних Сил України.

Така деструктивна пропаганда використовується Росією для поширення тези на регіональному та міжнародному рівнях, про те, що Збройні Сили України готуються до активних бойових дій,

– мовиться у повідомленні.

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Також в штабі ООС додали збільшення озброєння і військової техніки противника на території ОРДЛО свідчать про наміри окупантів продовжувати порушувати мінські домовленості.

Аналіз фактів перешкоджання роботі СММ, нарощування та перегрупування озброєння і військової техніки російсько-окупаційних військ по всій території ОРДЛО свідчить про те, що рівень загрози ескалації конфлікту в районі проведення ООС зберігається,

– додали у штабі.

Раніше очільник українського МЗС Дмитро Кулеба зазначив, що останнім часом Росія активно використовує потужну дезінформаційну кампанію, аби дискредитувати Україну. Кулеба підкреслив, що Україна прагне виключно мирного врегулювання.

Загострення на Донбасі: головне

Ескалація конфлікту на Донбасі почалася з пекельного бою біля Шумів 26 березня. Тоді внаслідок обстрілів окупантів загинули 4 наших військових, ще 2 – отримали поранення.

Згодом українська розвідка зафіксувала, що Росія стягує армію і важке озброєння до кордону з Україною. Ймовірно, Кремль хоче просунутись вглиб нашої країни.

Крім того, держава-агресор під виглядом навчань вже підняла військову авіацію в регіонах, що межують з нашим кордоном.



Розташування угруповань РФ вздовж держкордону України / Інфографіка 24 каналу