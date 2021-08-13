Обурлива війна, яку розв'язала Росія, – Кулеба відповів Лаврову
13 серпня 2021 , 23:06Читать новость на русском
Джерело:твіттер Дмитра Кулеби
Дмитро Кулеба відповів Сергію Лаврову на його "обурення" через заяву Володимира Зеленського щодо жителів Донбасу. Глава МЗС України пояснив, що обурюватись треба через війну та катастрофу на Донбасі, яку влаштувала Росія.
Кулеба наголосив, що обурлива економічна, гуманітарна, екологічна катастрофа, які принесла війна.
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Міністр сказав російському колезі, що Україна – це вільна країна, де люди вибирають президента, партію, телеканал, місце проживання. Тому в цьому нічого обурливого немає.
Обурлива війна, яку Росія розв’язала на Донбасі, вбивши понад 14 тисяч людей,
– наголосив дипломат.
Що цьому передувало
- Раніше Зеленський звернувся до жителів тимчасово окупованого Донбасу. Президент порадив їм вирішити, вони хочуть жити в Україні, чи ні.
- Якщо ж люди вважають, що Донбас – російський, то хай їдуть у Росію та шукають собі там місця.
- Все тому, що Донбас рано чи пізно повернеться під контроль Києва.
- У Росії чомусь обурились через такі заяви Зеленського. Лавров грубо сказав, що Зеленському "треба переглянути серіал, бо тоді він викладав ідеї методом мистецтва". А це, мовляв, у політика виходило краще.