Обурлива війна, яку розв'язала Росія, – Кулеба відповів Лаврову

23:06

Дмитро Кулеба відповів Сергію Лаврову на його "обурення" через заяву Володимира Зеленського щодо жителів Донбасу. Глава МЗС України пояснив, що обурюватись треба через війну та катастрофу на Донбасі, яку влаштувала Росія.