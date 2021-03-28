Обвал багатоповерхівки в Каїрі: кількість загиблих значно зросла

У Каїрі обвалився десятиповерховий будинок. Раніше повідомляли про 9 жертв, але тепер їх кількість зросла аж до 25.

Єгипетська влада повідомила, що рятувальникам вдалось знайти під завалами кількох людей, які вижили.

До теми У Каїрі обвалився 10-поверховий будинок: багато загиблих і постраждалих

Рятувальна операція ще триває. Людей знаходять під завалами.

Чому обвалився будинок

За попередньою інформацією, в одній з квартир розширили житлову площу. Саме через це багатоповерхівка обвалилась.

Раніше повідомляли, що власник будинку добудував 2 верхні поверхи незаконно.

Що відомо про трагедію

Будинок впав у центрі Каїру 27 березня.

Крім 25 загиблих, щонайменше 30 людей постраждали. Їх одразу забрали до лікарні.

Губернатор Каїра Халед Абдель Аль доручив сформувати інженерний комітет для визначення збитків від обвалу. Спочатку перевірку проведе прокуратура.

Зауважимо, в Єгипті будинки часто будують з порушеннями норм. Експерти дослідили, що лише в Каїрі приблизно 40% житлових будівель не зареєстровані.