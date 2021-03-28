Обвал багатоповерхівки в Каїрі: кількість загиблих значно зросла

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У Каїрі обвалився десятиповерховий будинок. Раніше повідомляли про 9 жертв, але тепер їх кількість зросла аж до 25.

Джерело:

Akhbar el-Yom

Єгипетська влада повідомила, що рятувальникам вдалось знайти під завалами кількох людей, які вижили.

До теми У Каїрі обвалився 10-поверховий будинок: багато загиблих і постраждалих

Рятувальна операція ще триває. Людей знаходять під завалами.

Чому обвалився будинок

За попередньою інформацією, в одній з квартир розширили житлову площу. Саме через це багатоповерхівка обвалилась.

Раніше повідомляли, що власник будинку добудував 2 верхні поверхи незаконно.

Що відомо про трагедію

  • Будинок впав у центрі Каїру 27 березня.
  • Крім 25 загиблих, щонайменше 30 людей постраждали. Їх одразу забрали до лікарні.
  • Губернатор Каїра Халед Абдель Аль доручив сформувати інженерний комітет для визначення збитків від обвалу. Спочатку перевірку проведе прокуратура.

Зауважимо, в Єгипті будинки часто будують з порушеннями норм. Експерти дослідили, що лише в Каїрі приблизно 40% житлових будівель не зареєстровані.