Боєприпас до 300 кілограмів: хто та чим міг вдарити по будинку в Бєлгороді
У російському Бєлгороді 12 травня обвалився під'їзд у багатоповерховому будинку. Наразі достеменно невідомо, що могло спричинити інцидент, але вже очевидно, що це справа рук росіян.
Про це 24 Каналу сказав військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан. Він додав, що версій підриву під'їзду у Бєлгороді може бути кілька, починаючи від дій ФСБ й закінчуючи російськими засобами ураження.
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Скільки кілограмів вибухівки підірвало будинок
Перша версія – робота російської ФСБ, зокрема Ніколая Патрушева. Якщо розглянути варіант удару авіабомбою чи ракетою, то зрозуміло, що вибух був спрямований від Росії.
Цілком реалістична версія щодо авіабомби. Адже росіяни самі ж скинули на Бєлгородщину близько 20 авіабомб,
– мовив Світан.
Вибух стався з північно-східного напрямку, тобто однозначно з боку Росії. До того ж виходячи з сили вибуху, здетонувало кілька сотень кілограмів вибухової речовини.
"Точка-У" близько пів тонни, бойова частина до 300 кілограмів. Якщо це припустимо російський ФАБ-500, то там теж близько 300 кілограмів вибухівки. Виглядає ніби вибухнуло до 300 кілограмів вибухівки,
– зазначив військовий експерт.
На думку Світана, навряд чи це була "Точка-У", поготів вона заходить по балістичній траєкторії, тобто зверху, тому вдарила б у дах. Тут таке враження, що прошило кілька поверхів й вибух відбувся або в підвалі, або на перших поверхах.Зверніть увагу! Станом на 22:36 12 травня кількість загиблих внаслідок обвалу будинку у Бєлгороді сягнула 13 осіб, серед них щонайменше 2 дітей.
До того ж не можна відкидати версію підриву ФСБ. Раніше російські спецслужби легко закладали на перших поверхах чи у підвалах гексоген й підривали. Приблизно у такий спосіб ФСБ підірвали декілька будинків у 1999 році – так званий "Рязанський цукор".
Що відомо про вибух будинку в Бєлгороді
- У російському Бєлгороді, що розташований неподалік кордону з Україною, зранку 12 травня пролунав потужний вибух. Внаслідок якого обвалився цілий під'їзд 10-поверхового будинку. Російські пропагандисти, звісно ж, традиційно звинуватили Україну.
- У Центрі протидії дезінформації РНБО зауважили, що цей вибух дуже нагадує провокацію Росії або інформаційну кампанію з роздування ситуації, щоб виправдати подальші удари по житлових будинках в Україні.
- Водночас розслідувачі Conflict Intelligence Team (CIT) вважають, що по Бєлгороду вдарили російським боєприпасом. Там вказали на напрямок удару, зокрема вибиті вікна свідчать, що він був з того боку, де російський тил.