Боєприпас до 300 кілограмів: хто та чим міг вдарити по будинку в Бєлгороді

У російському Бєлгороді 12 травня обвалився під'їзд у багатоповерховому будинку. Наразі достеменно невідомо, що могло спричинити інцидент, але вже очевидно, що це справа рук росіян.

Про це 24 Каналу сказав військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан. Він додав, що версій підриву під'їзду у Бєлгороді може бути кілька, починаючи від дій ФСБ й закінчуючи російськими засобами ураження.

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Скільки кілограмів вибухівки підірвало будинок

Перша версія – робота російської ФСБ, зокрема Ніколая Патрушева. Якщо розглянути варіант удару авіабомбою чи ракетою, то зрозуміло, що вибух був спрямований від Росії.

Цілком реалістична версія щодо авіабомби. Адже росіяни самі ж скинули на Бєлгородщину близько 20 авіабомб,

– мовив Світан.

Вибух стався з північно-східного напрямку, тобто однозначно з боку Росії. До того ж виходячи з сили вибуху, здетонувало кілька сотень кілограмів вибухової речовини.

"Точка-У" близько пів тонни, бойова частина до 300 кілограмів. Якщо це припустимо російський ФАБ-500, то там теж близько 300 кілограмів вибухівки. Виглядає ніби вибухнуло до 300 кілограмів вибухівки,

– зазначив військовий експерт.

На думку Світана, навряд чи це була "Точка-У", поготів вона заходить по балістичній траєкторії, тобто зверху, тому вдарила б у дах. Тут таке враження, що прошило кілька поверхів й вибух відбувся або в підвалі, або на перших поверхах.

Станом на 22:36 12 травня кількість загиблих внаслідок обвалу будинку у Бєлгородісеред них щонайменше 2 дітей.

До того ж не можна відкидати версію підриву ФСБ. Раніше російські спецслужби легко закладали на перших поверхах чи у підвалах гексоген й підривали. Приблизно у такий спосіб ФСБ підірвали декілька будинків у 1999 році – так званий "Рязанський цукор".

Рязанський цукор — інтернет-мем, що виник після вибухів житлових будинків у Росії 4 – 16 вересня 1999 року, здійснених ФСБ.

Що відомо про вибух будинку в Бєлгороді