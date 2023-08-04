Через обвал мосту на Закарпатті загинула туристка: очільник ОВА скликає Раду оборони області

У селі Кваси Рахівського району Закарпатської області 3 серпня обвалився міст через Чорну Тису. Загинула туристка з Київщини.

Відпочивальники на Закарпатті впали в річку через несправний міст. На жаль, є загибла.

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Що сталося

Три жінки із Київської області відпочивали на Закарпатті. Коли вони увечері переходили річку Чорна Тиса, пішохідний навісний міст обвалився. Його дерев'яне покриття частково зруйнувалося, тож жінки впали у річку з висоти 20 метрів.

Рятувальники ДСНС винесли постраждалих ношами нагору та передали лікарям.

В якому стані постраждалі

На жаль, одна з жінок померла у швидкій. Їй було 54 роки.

Двох жінок 1986 року народження госпіталізували. Одну з них згодом відпустили – жінка лікуватиметься амбулаторно.

За інформацією журналіста Віталія Глаголи, висота зруйнованого мосту – 10 метрів. Також він указав, що померлій було 55.

Хай там як, але на фото видно, що міст досить високий, а внизу каміння.

Порятунок жінок, які впали внаслідок обвалу мосту через Чорну Тису / ДСНС і МВС України

Реакція влади на інцидент

Голова Закарпатської ОВА Віктор Микита відреагував на подію, вказавши, що за належний стан і утримання мосту відповідає Ясінянська громада.

Дав доручення невідкладно зібрати Раду оборони області й регіональну комісію ТЕБ та НС з цього питання,

– повідомив Микита.

Національна поліція розпочала кримінальне провадження за статтею про порушення норм і правил щодо убезпечення дорожнього руху.

Де розташовані Кваси: дивіться на карті

Село Кваси є популярним закарпатським курортом із мальовничою природою та мінеральними джерелами.

Інші руйнування мостів на Закарпатті

24 липня обвалилася переправа через річку Тересва. Це сталося на трасі Мукачево – Рогатин. Тоді на мосту були вантажівка та авто – вони провалилися. Постраждали п'ятеро людей, а машини були змушені рухатися в об'їзд. Замість старої переправи з'явиться тимчасова.

Причиною руйнувань в ОВА назвали вантажівку – вона нібито перевищила норми навантаження. Проте відомо, що мосту 66 років і за цей час жодного разу не проводили капітальний ремонт.