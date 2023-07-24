Обвал мосту на Закарпатті: в ОВА назвали попередню причину руйнування

На Закарпатті ввечері 24 липня стався обвал мосту через річку Тересва. Згодом у Закарпатській ОВА зазначили, що вже знають попередню причину цього інциденту.

Зокрема, там наголосили, що перед обвалом мостом рухався вантажний автомобіль. В ОВА зазначили, що цей транспортний засіб суттєво перевищив допустимі норми навантаження.

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Чому міг обвалитися міст на Закарпатті

Перший заступник голови Закарпатської ОВА Мирослав Білецький зазначив, що окрім вантажівки на переході також був і легковий автомобіль. Він також перекинувся після обвалу мосту.

Щодо потерпілих Білецький зазначив, що наразі всі вони перебувають у стані середньої важкості.

Наостанок він також опублікував для зручності водіїв схему об'їзду місця події на мостовому переході через річку Тересва.



Схема об'їзду для водіїв Закарпаття через обвал мосту / Фото Закарпатської ОВА

Що відомо про обвал мостового переходу на Закарпатті

У ДСНС повідомили, що кількість постраждалих внаслідок обвалу мосту збільшилася до 5 осіб . Наразі їм надають допомогу рятувальники.