Обвал мосту на Закарпатті: в ОВА назвали попередню причину руйнування

24 липня 2023, 21:25
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Джерело:

Закарпатська ОВА

На Закарпатті ввечері 24 липня стався обвал мосту через річку Тересва. Згодом у Закарпатській ОВА зазначили, що вже знають попередню причину цього інциденту.

Зокрема, там наголосили, що перед обвалом мостом рухався вантажний автомобіль. В ОВА зазначили, що цей транспортний засіб суттєво перевищив допустимі норми навантаження.

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Чому міг обвалитися міст на Закарпатті

Перший заступник голови Закарпатської ОВА Мирослав Білецький зазначив, що окрім вантажівки на переході також був і легковий автомобіль. Він також перекинувся після обвалу мосту.

Щодо потерпілих Білецький зазначив, що наразі всі вони перебувають у стані середньої важкості. 

Наостанок він також опублікував для зручності водіїв схему об'їзду місця події на мостовому переході через річку Тересва.


Схема об'їзду для водіїв Закарпаття через обвал мосту / Фото Закарпатської ОВА

Зверніть увагу! У ДСНС повідомили, що кількість постраждалих внаслідок обвалу мосту збільшилася до 5 осіб. Наразі їм надають допомогу рятувальники.

Що відомо про обвал мостового переходу на Закарпатті

  • У мережі 24 липня почали з'являтись повідомлення, що на Закарпатті стався обвал мосту через Тересву. Цю інформацію підтвердили у ДСНС.
  • Згодом у поліції Закарпаття зазначили, що за попередніми даними, обвалилась одна із секцій мосту разом з двома транспортними засобами – вантажівкою та легковим автомобілем. Наразі на місці працюють поліцейські, медики та рятувальники.
  • Спочатку у Закарпатській ОВА повідомляли про трьох постраждалих внаслідок обвалу. Згодом кількість жертв зросла до п'яти осіб.
  • Через обвал мосту рух дорогою став неможливим. Тому водіям радять обирати інші шляхи для пересування областю.
  • Варто зазначити, що декілька тижнів тому в Івано-Франківську через сильні дощі обвалилась частина пішохідного мосту. Тоді, за словами мера, вода затопила берег з боку Німецького озера, а також обірвала частину пішохідного мосту на Набережній.
  • Він також зазначив, що пройти через переправу на інший берег було неможливо. Водночас на місці події  правоохоронці та комунальники ліквідували наслідки обвалу та відновили рух переходом.

Автор: Владислав Кравцов