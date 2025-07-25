Кілька учнів загинули, є поранені: в Індії раптово обвалилася будівля школи

У п'ятницю, 25 липня, в Індії обвалилася будівля, в якій перебували люди. У селі Піплод округу Джхалавар впала частина державної школи, на місці інциденту попередньо загинули шестеро учнів, а 29 отримали поранення.

Діти перебували у школі під час ранкової молитви. Про це пише 24 Канал з посиланням на Aljazera.

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Що відомо про обвал школи в індійському селі?

Рятувальні команди шукають в будівлі тих, хто вижив після обвалу. Як повідомила місцева влада, у класі перебували близько 25-30 учнів, коли на них раптово обвалилася стеля. Під завалами заблокувало дітей. Кількох учнів дістали вже без ознак життя, а постраждалих вивільнили та доставили до лікарні. Двоє дітей перебувають у критичному стані.

Міністр освіти Раджастану Мадан Ділавар заявив, що лікування постраждалих та забезпечення їхніх родин підтримкою буде під контролем посадовців. Він також зазначив, що влада проведе розслідування.

Ми також вивчаємо структурну стійкість інших будівель на території школи,

– прокоментував Ділавар.

Ймовірною причиною обвалу могло бути руйнування конструкції будівлі, яка мала незадовільний стан після нещодавніх сильних дощів.

На місцевому телебаченні показували, як місцеві жителі та рятувальники використовують крани для розчищення завалів, а поруч батьки хвилювалися та чекали, коли знайдуть їхніх дітей. Поблизу місця події було чути крики родичів.

У Піплоді розбирають завали після обвалу школи: дивіться відео

Діти опинилися під уламками будівлі індійської школи: відео

Нагадаємо, 15 червня в індійському штаті Махараштра обвалився міст. Унаслідок цього 2 людей загинули, 32 було поранено. Переправа теж попередньо зазнала руйнувань через мусонні дощі, які вирували в Індії.