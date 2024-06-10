У штаті Вайомінг обвалилася значна частина шосе: моторошні кадри

В американському штаті Вайомінг внаслідок зсуву ґрунту обвалилася частина шосе. На щастя, серед людей ніхто не постраждав.

Значна частина траси у штаті Вайомінг обвалилася через зсув ґрунту, який стався неподалік.

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Обвал шосе

Йдеться про ділянку дороги в районі гірського перевалу Тетон. Цей перевал позв'язує міста в східній частині штату Айдахо з туристичним містом Джексон у Вайомінгу.

Аерофотознімки та відео обвалу, зроблені дроном, показують, що дорога порізана глибокими тріщинами, а велика частина тротуару взагалі зникла. Частина огорожі звисає у порожнечу.

На момент обвалу дорога була перекрита. Тому, на щастя, минулося без постраждалих. Вперше аварійний стан цього дорожнього полотна привернув увагу у четверг минулого тижня, коли внаслідок тріщини на дорозі мотоцикл потрапив у ДТП. Тоді бригада тротуарників спробувала залатати дорогу, і згодом на ній поновили рух. Втім, внаслідок селевого зсуву, який трапився за кілька миль у п'ятницю, дорогу перекрили знову.

Зазначається, що ліквідація наслідків руйнування займе багато часу. Дорогу закриють на тривалий час. Передбачається, що це може вдарити по робочій силі у таких туристичних центрах як Джексон-Хоул, Йеллоустоун і Національний парк Гранд-Тетон, адже потік туристів значно зменшиться.

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