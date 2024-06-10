У штаті Вайомінг обвалилася значна частина шосе: моторошні кадри
Джерело:AP News
В американському штаті Вайомінг внаслідок зсуву ґрунту обвалилася частина шосе. На щастя, серед людей ніхто не постраждав.
Значна частина траси у штаті Вайомінг обвалилася через зсув ґрунту, який стався неподалік.
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Обвал шосе
Йдеться про ділянку дороги в районі гірського перевалу Тетон. Цей перевал позв'язує міста в східній частині штату Айдахо з туристичним містом Джексон у Вайомінгу.
Аерофотознімки та відео обвалу, зроблені дроном, показують, що дорога порізана глибокими тріщинами, а велика частина тротуару взагалі зникла. Частина огорожі звисає у порожнечу.
На момент обвалу дорога була перекрита. Тому, на щастя, минулося без постраждалих. Вперше аварійний стан цього дорожнього полотна привернув увагу у четверг минулого тижня, коли внаслідок тріщини на дорозі мотоцикл потрапив у ДТП. Тоді бригада тротуарників спробувала залатати дорогу, і згодом на ній поновили рух. Втім, внаслідок селевого зсуву, який трапився за кілька миль у п'ятницю, дорогу перекрили знову.
Зазначається, що ліквідація наслідків руйнування займе багато часу. Дорогу закриють на тривалий час. Передбачається, що це може вдарити по робочій силі у таких туристичних центрах як Джексон-Хоул, Йеллоустоун і Національний парк Гранд-Тетон, адже потік туристів значно зменшиться.
В американському штаті обвалилось шосе: дивіться відео
У Китаї через обвал шосе загинули люди
- На початку травня схожа ситуація трапилася у китайській провінції Гуандун. Однак, на відміну від інциденту у Вайомінгу, тут все скінчилося трагічними наслідками.
- Внаслідок обвалу ділянки проїзної частини швидкісної автомагістралі загинули десятки людей.
- Щонайменше 23 автомобілі впали на крутий гірський схил і скотилися ним донизу. До рятувальної операції залучали пів тисячі людей. Майже 40 осіб загинули, ще понад 30 госпіталізували.
- Зазначимо, що обвал відбувся близько 2:10 ночі 1 травня за місцевим часом поблизу міста Мейчжоу. Площа новоутвореної прірви становила 184,3 квадратних метрів.