Почне "сипатися", – доктор економічних наук спрогнозував майбутню катастрофу в Росії

Ціни на нафту падають. Якщо її вартість триматиметься на низькому рівні, Росія може повторити досвід СРСР. Країна-агресорка може потрапити в ситуацію довготривалого і суттєвого зниження цін на нафту, яка була на початку 1980-х років.

Доктор економічних наук Ігор Ліпсіц в етері 24 Каналу нагадав події тих років і зазначив, що вартість нафти була низькою 18 років. В цей період розвалився СРСР, він виявився банкрутом і в нього не було грошей, потім настали вкрай важкі 1990-ті роки.

Дивіться також Обирають з двох варіантів: чому в Кремлі так стривожились новими цінами на нафту

Який сценарій може втілитися в Росії?

Росія, як підкреслив доктор економічних наук, нічого, окрім нафти, як джерела збагачення, не має. З його слів, при суттєвому падінні вартості нафти Росії буде існувати дуже складно, вона почне бідніти та руйнуватися, тому що не буде грошей на підтримання належного рівня життя в країні.

"Росіянам сьогодні складно це уявити, тому що майже весь час правління Путіна ціна на нафту була висока, гроші надходили, тому була змога будувати дороги, ремонтувати центри міст, впроваджувати пільгові програми іпотеки", – зазначив Ліпсіц.

Росіяни, як пояснив доктор економічних наук, до цього звикли, в них є відчуття, що Росія – це успішна країна, яка може непогано жити, особливо так розмірковують у Москві, Санкт-Петербурзі та низці інших мегаполісів. Однак він наголосив, що це не результат праці більшості населення, а лише 15 – 20% російського суспільства, яке пов'язане з експортом сировини.

Всі інші проїдають те, що приносить цей експорт. А от якщо він дешевшає, а зараз є загроза, що ціна впаде не тільки на нафту, а й всі сировинні товари, які Росія продає, тоді вона опиниться без грошей,

– спрогнозував Ліпсіц.

Без коштів Росія нестійка, бо не зможе "годувати" регіональні бюджети, оскільки не буде грошей у федеральній казні. Тоді почнеться руйнація життя росіян. Коли фінансів нема, то, зі слів Ліпсіца, навіть таке місто, як Москва, може зубожіти.

"Я добре пам'ятаю як виглядала Москва на початку 1990-х років. Це було темне, без освітлення місто, зі сміттям, з торгівлею біля станцій метро на землі. Це було моторошне жебракувате місто. Це може повторитися знову, хоча москвичам це складно уявити", – зауважив Ліпсіц.

Скільки зможе протриматися Росія?

Доктор економічних наук нагадав, що в СРСР ціна на нафту почала падати при житті Брежнєва, орієнтовно у 1980 році, а Горбачов прийшов до влади у 1985 році, він протримався до 1990 року. Вже при ньому ситуація була трагічна, грошей не було, але він витримав п'ять років, купуючи товари для населення у кредит.

"Йому давали ці кредити, бо у світі було сильне відчуття, що країна виходить з-під комунізму, перестає бути світовою загрозою і їй треба допомогти. Кредити давали на пільгових умовах, не потребуючи залоги", – розповів Ліпсіц.

Горбачов набрав тоді 174 мільярди боргів. Наприкінці його правління кредити перестали давати й СРСР розвалився. Тобто Радянський Союз в умовах низьких цін на нафту протримався п'ять років.

Якщо зараз процес почнеться, то вже до 2030 року Росія почне "сипатися", бо ніяких інших доходів у неї не з'явиться,

– підсумував Ліпсіц.

Зазначимо, що експерт з економіки Максим Блант вважає, що нині Росія наступає на ті ж граблі, що колись Радянський Союз. Він наголосив, що країна-агресорка ліквідувала важливий механізм, який дозволяв вберегти російську економіку від шокових ситуацій. Мовиться про стабілізаційний фонд, який з початку війни Росія "демонтувала".