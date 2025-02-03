Росія тут безсила: як США можуть заохотити Саудівську Аравію обвалити ціни на нафту

Президент США Дональд Трамп закликав Саудівську Аравію знизити ціни на нафту та збільшити власний видобуток. Зараз Ріяд зважає на те, які преференції можна отримати від Штатів.

У такому випадку Росія ніяк не зможе вплинути на рішення Саудівської Аравії. Це 24 Каналу зауважив експерт-міжнародник Євген Добряк.

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Преференції від США

Євген Добряк зазначив, що Саудівська Аравія буде діяти виключно у своїх національних інтересах. Сьогодні країна зацікавлена у тому, щоб отримати безпекові гарантії від Штатів, які будуть ратифіковані у Конгресі США. Це стратегічно-оборонна угода. Для саудитів це має величезне значення.

Це безпековий фактор, військово-технічне співробітництво, гарантії безпеки від усіх загроз, які існують у регіоні, насамперед від Ірану. Тому що при всій ситуації послабленого Ірану все одно це пряма загроза і для Ізраїлю, і для Перської затоки. Це головний дестабілізаційний фактор у регіоні. Тому Саудівська Аравія дбає, щоб була достатньо стабільна безпекова ситуація,

– пояснив він.

Також мовиться про інвестиції та інновації, які є у програмі Саудівської Аравії, яка переходить до постіндустріальної форми розвитку. У них є стратегічні угоди з Японією, Південною Кореєю. Те ж саме вони можуть отримати від США, щоб була стабільна ситуація з розвитком програм. Ще один важливий фактор – це інвестиції в економіку Штатів, які здійснює Саудівська Аравія.

"Останнє – це продовження Авраамових угод. Тобто це укладення стратегічної угоди при посередництві США між Саудівською Аравією та Ізраїлем. Коли буде завершена ця архітектура, тоді буде стабілізація у районі Близького та Середнього Сходу. Ці гарантії потрібні для Саудівської Аравії", – припустив експерт-міжнародник.

На його думку, Саудівська Аравія може одноосібно прийняти рішення у домовленостях з Дональдом Трампом. Тому ймовірно, можна буде спостерігати обвал цін на нафту та збільшення її видобутку.

Росія нічого не може зробити. У жоден спосіб росіяни не можуть вплинути на саудитів. Тому що у них нема жодних спільних проєктів, які можна було б розглядати як стратегічні відносини, які можна було втратити саудитам за певних обставин. Цього немає і не може бути,

– підкреслив Добряк.

Річ у тім, що Саудівська Аравія – це історично стратегічний партнер Заходу, насамперед США та Великої Британії. Крім того, Росія втратила геополітичний вплив у районі Близького та Середнього Сходу. Тому якщо буде прийняте це рішення, Росія ніяк не вплине на позицію Ріяда.