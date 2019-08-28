Обвал будинку у Дрогобичі: рятувальники відкинули версію вибуху газу

Вночі між 2:00 та 3:00 у Дрогобичі обвалилася частина 4-поверхового будинку. Рятувальники продовжують активно шукати людей, які могли залишитися під завалинами, їх наразі не знайшли. Попередню версію – вибуху газу – відкинули, тепер вважають це зсувом будинку.

Відомо, що під завалинами ще четверо людей. Серед них – одна дитина. Через обвал будинку загинуло двоє осіб – чоловік та жінка, які мешкали тут на третьому та четвертому поверхах. Сімох людей вдалося госпіталізувати, вони вижили.

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З однією жінкою, яка наразі в Дрогобицькій лікарні, журналістам 24 каналу вдалося поспілкуватися.

Я не спала, тому що мала встати на роботу дуже рано. Той звук наближається, дуже близько, він стає дуже чітким, виразним і швидким. Таке наче сиплеться каміння. Я тоді не розуміла, що то вже був зсув. Тоді я взяла телефон, хотіла відкрити в кімнату двері. Думала, може то або зсув, або пожежа, або щось, що воно так тріскає. Я не встигла дійти до дверей, я провалилася просто під плиту. Рукою одною на один бік,

– розповіла постраждала Ірина.



Обвал будинку у Дрогобичі

Спершу рятувальники та інші думали, що стався вибух газу, тому й обвалився будинок. Однак тепер цю версію відкидають, адже шибки у сусідніх квартирах цілі. Мешканці відверто на камеру зізнаються, що їхній будинок був у недбалому стані, що вже пішли тріщини стінами, і вони неодноразово зверталися і до влади, до ЖЕКів, однак на них не реагували.

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"Будинок 61-го року, натуральна "хрущовка". Вже не раз то було чути. Коли проїжджала якась велика вантажна машина, то було чути в будинку, що він весь трясеться. Постійно в підвалах вода стоїть. То, скорше всього, що це було підтоплення і просто осів ґрунт", – зазначив місцевий мешканець Іван.

Окрім того, стало відомо, що приміщення першого поверху переоблаштувала собі перукарня і, ймовірно, знесла несучі стіни.

Люди позабирали несучі плити , щоб розширити приміщення. От якраз з того боку була перукарня. Воно відразу в тому місці і завалилося. Я декілька років вже звертався: що ви робите, будинок вже старий, можете наробити проблем,

– підкреслив мешканець Василь.

В ході рятувальної операції ДСНСники зараз починають свердлити маленькі дірки у стінах підвалу. Через них вони збираються пропускати мікрокамери і таким чином спостерігати за людьми, які залишилися під завалинами, адже досі невідома доля чотирьох осіб.



Рятувальники планують пропускати мікрокамери, щоб спостергіати за людьми під завалинами