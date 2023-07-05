Обвинувачений, що влаштував вибухи в суді в Києві, загинув на місці, — МВС
Джерело:Ігор Клименко
У Шевченківському райсуді ввечері 5 липня обвинувачений влаштував вибух. Він загинув на місці події.
Мовиться про Ігоря Гуменюка. Він 31 серпня 2015 року вчинив теракт під Верховною Радою.
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Чоловік, що влаштував вибухи, загинув
Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що правопорушник, який влаштував вибухи у Шевченківському суді, загинув на місці події.
За попередньою інформацією, підірвав себе. Під час штурму приміщення поранені двоє бійців КОРДу. Їхні життя врятували щити, з якими рухалися спецпризначенці,
– зазначив міністр.
Під час брифінгу він також розповів, що Гуменюка 5 липня привезли на засідання суду. Його підозрюють у скоєнні тяжкого злочину під Верховною Радою.
Засідання тривало 2 години. Потім обвинувачений зачинився у туалеті та кинув першу вибухівку.
"Пан Гуменюк спочатку зачинився в туалеті, прочинив двері та викинув по караулу вибуховий пристрій", – сказав міністр.
Загалом таких вибухів було 2. Після цього Гуменюк намагався покинути залу суду.
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Вибухи в будівлі Шевченківського суду: коротко
- Близько о 18:00 мережею почала ширитися інформація про вибухи у будівлі Шевченківського райсуду. Згодом її підтвердили й в правоохоронних органах.
- У мережі також з'явилося відео з місця події, на якому було чути постріли.
- У КМВА повідомляли, що вибухові пристрої підірвали у вбиральні. За інформацією ЗМІ, обвинувачений кинув 3 гранати.
- Винуватець – Ігор Гуменюк, якого звинувачують в теракті під Верховною Радою у 2015 році. Слідство стверджує, що він кинув бойову гранату у натовп, внаслідок чого загинули четверо нацгвардійців, а ще понад 140 осіб зазнали поранень.
- Слідство у справі Гуменюка триває вже більше ніж 7 років. Проте за цей час йому досі не винесли вироку.
- 5 липня йому мали продовжити запобіжний захід. До цього обвинувачений перебував у СІЗО.