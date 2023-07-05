Обвинувачений, що влаштував вибухи в суді в Києві, загинув на місці, — МВС

У Шевченківському райсуді ввечері 5 липня обвинувачений влаштував вибух. Він загинув на місці події.

Мовиться про Ігоря Гуменюка. Він 31 серпня 2015 року вчинив теракт під Верховною Радою.

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Чоловік, що влаштував вибухи, загинув

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що правопорушник, який влаштував вибухи у Шевченківському суді, загинув на місці події.

За попередньою інформацією, підірвав себе. Під час штурму приміщення поранені двоє бійців КОРДу. Їхні життя врятували щити, з якими рухалися спецпризначенці,

– зазначив міністр.

Під час брифінгу він також розповів, що Гуменюка 5 липня привезли на засідання суду. Його підозрюють у скоєнні тяжкого злочину під Верховною Радою.

Засідання тривало 2 години. Потім обвинувачений зачинився у туалеті та кинув першу вибухівку.

"Пан Гуменюк спочатку зачинився в туалеті, прочинив двері та викинув по караулу вибуховий пристрій", – сказав міністр.

Загалом таких вибухів було 2. Після цього Гуменюк намагався покинути залу суду.

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