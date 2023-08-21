Обвинувальний акт щодо судді Тандира скерували до суду

У Київській міській прокуратурі 21 серпня повідомили, що обвинувальний акт щодо судді Олексія Тандира скерували до суду. Тепер судова інстанція має розглянути цю справу по суті.

Суддю Тандира обвинувачують у створенні ДТП у Києві у стані алкогольного сп'яніння. Тоді він на смерть збив українського нацгвардійця на блокпосту.

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Прокуратура направила обвинувальний акт до суду

У Київській міській прокуратурі зазначили, що правоохоронці вже направили обвинувальний акт у кримінальному провадженні до Святошинського районного суду міста Києва для його розгляду. Водночас ДБР продовжує здійснювати досудове розслідування щодо справи Тандира.

Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 10 років,

– мовиться у дописі прокуратури.

Крім того, правоохоронці зазначили, що підозрюваному продовжили термін дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. Це має тривати до 09 вересня 2023 року включно.

Наостанок у Київській міській прокуратурі нагадали, що відповідно до 62 статті Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не доведуть в законному порядку і встановлять обвинувальним вироком суду.

Журналісти 24 каналу провели поглиблене розслідування діяльності судді Тандира, проливши світло на кілька цікавих викриттів. Зазначимо, що підозрюваний неодноразово виявлявся причетним до "закриття справ" щодо керування транспортними засобами в стані алкогольного чи іншого сп’яніння.

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