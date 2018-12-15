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      Об'єднавчий собор Єдиної помісної церкви: онлайн-трасляція

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      Об'єднавчий собор УПЦ: дивитися онлайн - трасляція 15.12.2018
      Об'єднавчий собор 15 грудня / 24 канал

      У суботу, 15 грудня, о 10 годині у Софії Київській розпочався Об'єднавчий собор щодо створення Єдиної помісної церкви. На ньому мають обрати Предстоятеля Української автокефалії.

      Це закритий захід, на який прибувають перші особи держави, священнослужителі за офіційними запрошеннями, які могли взяти з собою одного священика і одного ченця або мирянина. 

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      Решта людей, серед яких і журналісти, не матимуть доступу на територію заповідника. ЗМІ зможуть висвітлювати події щодо Об'єднавчого собору на спеціальній локації біля Софії Київської. Там вже зібрались тисячі людей. 

      Відомо, що виступити зі словом на Соборі мають президент Петро Порошенко і голова Верховної Ради Андрій Парубій. Вже зі сцени миряни почули міністра культури Євгена Нищука і віце-прем'єр міністра Геннадія Зубка. 

      Об'єднавчий собор Єдиної помісної церкви: онлайн-трасляція

       

      Теги: Єдина помісна церква Новини Києва Новини України Релігія
      Джерело: 24 канал
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