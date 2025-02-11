Об'єкт газовидобутку не працює, – ДТЕК про наслідки ранкової атаки по Полтавщині

Росія вранці 11 лютого вкотре здійснила ракетну атаку. Так, сталося влучання в об'єкт газовидобутку ДТЕК на Полтавщині.

Відомо, що об'єкт не працює. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис ДТЕК.

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Ворог атакував об'єкт газовидобутку ДТЕК

Вранці 11 лютого під час ранкової ракетної атаки відбулося влучання в об'єкт газовидобутку ДТЕК в Полтавській області. Вказується, що об'єкт не працює.

Об'єкт не працює. Проводиться оцінка руйнувань і пошкоджень,

– ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, що вночі 11 лютого російські окупанти знову атакували енергетику України. Цього разу під прицілом країни-агресорки були виробничі потужності Нафтогазу на Полтавщині.

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Зазначимо, що у ніч на 11 лютого 2025 року російські окупанти здійснили комбінований удар ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування по об’єктах газодобувної промисловості на Полтавщині – загалом застосовано до 19-ти крилатих, балістичних та керованих авіаційних ракет. Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.



Також ворог атакував 124-ма ударними БпЛА типу Shahed та дронами-імітаторами інших типів. Зазначимо, що підтверджено збиття 57-ми ворожих безпілотників у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Житомирській, Дніпропетровській, Херсонській, Миколаївській та Одеській областях.