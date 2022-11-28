Заперечують існування України: на об'єктах УПЦ МП зберігали пропагандистські матеріали

Служба безпеки України провела обшуки у низці об'єктів УПЦ Московського патріархату. Під час перевірки, зокрема, виявили пропагандистські матеріали, що заперечують існування нашої держави.

Антиукраїнські матеріали виявили на території Почаївської духовної семінарії та Івано-Франківської єпархії УПЦ Московського патріархату. Зауважимо, що туди СБУ навідалася з обшуками 28 листопада. Детальніше розповідає 24 канал.

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СБУ виявила літературу, в якій заперечується існування українського народу, його мови, а також саме право України на державність, і, навпаки, наголошується, що це нібито штучно створена держава,

– зазначили правоохоронці.

Окрім того, силовики виявили брошури та книжки ксенофобського і ненависницького змісту з образливими вигадками про інші національності та релігії. До речі, більшість знайденої літератури саме російського авторства та видавництва ворожих друкарень.

В УПЦ МП виявили пропагандистські матеріали, що заперечують існування України / Фото СБУ

Коротко, що треба знати про обшуки в УПЦ МП

22 листопада СБУ навідалася з обшуками до Києво-Печерської лаври. Під час перевірки деякі громадяни надали паспорти та військові квитки СРСР. Дехто мав лише копії документів або ж український паспорт з ознаками підробки чи пошкодження. Окрім того, правоохоронці виявили проросійську літературу та мільйони готівки.

На тлі обшуків в УПЦ МП скликали синод.

Також правоохоронці обшукали об'єкти МП на Рівненщині.

У Чернівцях секретаря єпархії правоохоронці застукали з оголеним неповнолітнім хористом. До речі, сам архімандрит Никита заявив, що нібито силовики "роздягнули" всіх. У Чернівецько-Буковинській єпархії також виявили документи, що підтверджують наявність російського громадянства у керівництва єпархіальних структур. Окрім того, знайшли російські "методички".

Зауважимо, що правоохоронці вже відкрили декілька кримінальних проваджень. Зокрема, і за статтею "державна зрада".

Також СБУ вивчає походження зразків символіки "великого войска Донского". Її виявили в одному з підсобних приміщень Івано-Франківської єпархії УПЦ Московського патріархату. Зокрема, йдеться про шеврони незаконного збройного формування, яке у 2014 році допомогло росіянам окупувати частину Донецької та Луганської областей України.

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