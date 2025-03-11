Об’єкти цивільної інфраструктури постраждали внаслідок дій ППО агресора, - Генштаб

У ніч проти 11 березня бійці ЗСУ, співробітники СБУ та ГУР у взаємодії з іншими складовими Сил оборони завдали ударів по стратегічних об’єктах на території Росії. Об'єкти, що задіяні для забезпечення збройної агресії проти України, зазнали ушкоджень.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ. Окрім стратегічних об'єктів внаслідок роботи російської ППО пошкоджена цивільна інфраструктура.