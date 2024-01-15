У ГУР відповіли, скільки ракет дальністю у понад 350 кілометрів може виробляти Росія
Джерело:РБК-Україна
Вадим Скібіцький з Головного управління розвідки Міноборони розповів про ситуацію з виробництвом ракет у Росії. Обсяги створення стратегічних ракет не зросли, залишаючись на рівні від 115 до 130 одиниць на місяць.
За словами Скібіцького, Росія не може суттєво наростити виробництво ракет через міжнародні санкції та залежність від іноземних комплектуючих. Навіть у грудні 2023 року було зафіксовано нульове виробництво деяких типів ракет.
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Стратегічні запаси ворога обмежені
Росія намагається утримувати стратегічний резерв ракет, який становить близько 30% від наявних запасів. Від середини вересня 2023 року не було застосування ракет типу Х-101 та "Калібр", що свідчить про намагання ворога накопичити ресурси, які є обмеженими.
Все, що виробляється, відразу поставляється на поле бою. Запаси не дуже великі, і випущені ракети під час атак – це продукція останніх кварталів,
– зазначив Скібіцький.
Розвідка наголошує, що використані проти України крилаті ракети були вироблені в третьому та четвертому кварталах, що підтверджує високий рівень використання наявних ресурсів окупантами. Загалом це ставить під сумнів можливість Росії вести тривалу ракетну кампанію без зовнішньої підтримки.
Росія шукає підтримки в КНДР
- Кремль стикнувся з обмеженнями у виробництві ракет через міжнародні санкції та залежність від імпортних компонентів, що призвело до дефіциту стратегічних боєприпасів.
- Водночас відповідно до даних ГУР, Росія отримала приблизно один мільйон артилерійських боєприпасів від КНДР. Пік постачань наша розвідка спостерігала протягом вересня, жовтня та листопада 2023 року.
- Крім того, існують дані про постачання балістичних ракет з КНДР до Росії. В Офісі генпрокурора заявили, що володіють фактами застосування Росією балістичних ракет проти України, які, ймовірно, були отримані від КНДР.
- Співпраця між Росією та КНДР відбувається на тлі посилення міжнародної ізоляції обох країн, що може призвести до подальшого зближення їхніх військових програм.
- Політолог Володимир Фесенко вказує на зміцнення військово-політичного союзу між Москвою та Пхеньяном, що створює нові виклики для міжнародної безпеки.
- Санкції Заходу проти КНДР мають обмежений вплив через економічну підтримку корейського режиму з боку Китаю. А наявність ядерної зброї в цих держав ускладнює можливість застосування прямих військових заходів.