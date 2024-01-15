У ГУР відповіли, скільки ракет дальністю у понад 350 кілометрів може виробляти Росія

Вадим Скібіцький з Головного управління розвідки Міноборони розповів про ситуацію з виробництвом ракет у Росії. Обсяги створення стратегічних ракет не зросли, залишаючись на рівні від 115 до 130 одиниць на місяць.

За словами Скібіцького, Росія не може суттєво наростити виробництво ракет через міжнародні санкції та залежність від іноземних комплектуючих. Навіть у грудні 2023 року було зафіксовано нульове виробництво деяких типів ракет.

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Стратегічні запаси ворога обмежені

Росія намагається утримувати стратегічний резерв ракет, який становить близько 30% від наявних запасів. Від середини вересня 2023 року не було застосування ракет типу Х-101 та "Калібр", що свідчить про намагання ворога накопичити ресурси, які є обмеженими.

Все, що виробляється, відразу поставляється на поле бою. Запаси не дуже великі, і випущені ракети під час атак – це продукція останніх кварталів,

– зазначив Скібіцький.

Розвідка наголошує, що використані проти України крилаті ракети були вироблені в третьому та четвертому кварталах, що підтверджує високий рівень використання наявних ресурсів окупантами. Загалом це ставить під сумнів можливість Росії вести тривалу ракетну кампанію без зовнішньої підтримки.

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