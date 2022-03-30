На очах у всіх армія, яку називали другою у світі, була зупинена і зломлена двадцять другою

За підсумками мирних переговорів хочу звернутися до росіян. Хлопці, мені здається, вас тупо кинули. Як лохів. Як завжди.

Гола "велич" загарбників

Ваша "операція" всю дорогу йшла "за планом", ось тільки в чому був план, ніхто не казав. Вам роками розповідали, що ваша армія може змести Україну з карти світу.

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Путін на початку заявив, що хоче "демілітаризації", "денацифікації" тощо. Цих вимог більше нема. Зрештою ваші війська тупо отримали по хлібалу і валять з-під Києва, вдаючи, що це не втеча, і що в цьому і був задум.

Із відносно великих міст ваші війська поки що контролюють лише частину Маріуполя та Херсон. З останнього вони люблять заїжджати до Чорнобаївки. Там, до речі, добре. На цьому перелік успіхів раптового нічного повномасштабного вторгнення вичерпано.

Ви можете не вірити нашим даним про ваші втрати, але заперечувати, що їх набагато більше, ніж офіційно оголошені кілька тисяч, теж не вийде. Інтернет загалом і телеграм зокрема завалено фото останків ваших військових. Останків, які ніхто навіть не намагається забирати. Тому що їхали сюди з комплектами парадної форми, щоби марширувати у Києві. Їх кинули, зрадили та обдурили. Як і всіх вас.

На ваш жаль, Путін виявився боягузом. Просто старим жалюгідним, ботоксним імпотентом, який лисіє і хотів лягти в мавзолей у великій країні поряд із Леніним. А ляже в підсумку, як Кім Ір Сен, – у бідній та знедоленій.

Я прожив цей місяць у Києві й уже звик до повітряних тривог, розривів та вібрації стін. Нині їх може поменшати. І для мого міста це почне йти у минуле (не факт, але давайте глянемо). А ось наслідки накладених на вас санкцій повною мірою стануть відчутними протягом років. І знімати їх ще довго ніхто не буде: ні державні, ні корпоративні.

Недосяжна мета

Багато хто з вас щиро повірив у те, що ваша армія може взяти Київ і всю Україну. Але війна викрила всю корупцію, роздовбайство та профнепридатність як вашого президента, так і його нафталінових генералів. Стан та злагодженість армії часто можуть сказати про країну більше ніж сюжети та презентації.

На очах усього світу армія, яку ви називали другою у світі, була зупинена і зломлена двадцять другою. І тут не допомогла ні перевага в ракетах та авіації, ні раптовість нападу.

За цей місяць в Україні закрилися рештки проросійських партій, оскільки електорату для них більше немає. Російською стало говорити соромно і багато хто від неї свідомо відмовляється. Росія втратила залишки підтримки. А діти, народжені в бомбосховищах, ніколи вас не любитимуть. І їхні діти також. Ви втратили Україну остаточно. Хоча ще 9 років тому тут був цілком проросійський президент.

Тепер про танки, які не дійшли до Києва. Ваша армія не спромоглася нічого протиставити сучасним протитанковим комплексам, які вже є чи не в кожному селі. Ваша армія нічого не змогла зробити з мільйонами людей, які вирішили, що їм нема куди відступати. Ви не змогли взяти навіть оточений Маріуполь, відрізаний від постачання не те що патронів та палива, а навіть води з їжею.

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Все, що в Кремлі змогли зробити, – це накачати пропагандою своїх солдатиків та кинути їх на забій. Не більше того. Інших успіхів у "спеціальної операції" немає і не передбачається. І картина, яку вам малюють, щоб прикрити вашу військову поразку, не переконує вже навіть найзатятіших з вас. Просто згадайте свої очікування, коли все починалося і порівняйте з тим, що сталося. Спробували? Як справи?

Міф про "імперію" зруйнувався за місяць

Сьогодні як ніколи стало видно одне – Росія слабка, її президент слабкий, із ним розмовляють із позиції сили і вже навіть без жалості. Байден вже відверто каже, що йому все одно, що подумає про його слова ваш лідер. А у нас його, як і раніше, називають х*йлом.

Над вами сміються. Вас женуть звідусіль. Мати російський паспорт стало просто небезпечно та соромно. Як і говорити російською мовою, носити футболки з Путіним за межами держави, яку важко назвати вашою.

Я пишу це не для того, щоб ви піднялися на якийсь бунт або навіть висловилися проти. Ви на це не здатні. Ви тільки, як зграя гопоти, можете нападати на когось слабшого у підворітті. Ось тільки на цей раз ви трохи помилилися адресою. І це лише початок вашого жалюгідного та болючого кінця. Тільки початок.

Ваш президент застосував усю військову міць і нічого не зможе зробити колишньому коміку. Вдумайтесь у це речення. Усвідомте, наскільки ви жалюгідні, слабкі та нездатні ні на що. Над вами сміються. Вами гидують. Росіянином стало бути соромно і принизливо. Звикайте до цього. Далі буде більше.

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І ще. Багато хто з вас вважає результат переговорів зрадою. Так само вважає і багато хто в Україні. І далеко не факт, що українці ухвалять навіть такий варіант домовленостей. І ви нам нічого не зробите, щоб змусити. Ви слабкі. Ви – ганьба своїх дідів, якими ви так хизуєтесь.

Вас опустили та вказали місце під нарами. Вам навіть не дали вибору пляшки, де вам ще багато років сидіти. Хай щастить. І не забудьте вимкнути світло у "Шереметьєвому". Ви вже прилетіли.

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