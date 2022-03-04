В Очакові обстріляли склади: спалахнула масштабна пожежа
4 березня 2022 , 13:02Читать новость на русском
Джерело:ДСНС України
Окупанти нанесли авіаудар по складах в Очакові. На території спалахнула пожежа, через обстріли рятувальники не можуть продовжити гасіння.
Горять склади площею 500 метрів квадратних. Гасити пожежу в Очакові виїхали два відділення рятувальників Миколаївської області.
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Про займання повідомили о 10:04. Однак станом на 11:45 роботи з гасіння призупинені у зв'язку з обстрілами.
Горять склади в Очакові: відео
Зазначимо, на Миколаївщині зараз відбуваються бої, та місцева ОВА запевняє, що українські військові відіб'ють окупантів.