Не Москвою єдиною: у Санкт-Петербурзі знайшли "чорну скриньку" та евакуюють торгові центри

На тлі теракту під Москвою, в торгових центрах Санкт-Петербурга розпочалася евакуація відвідувачів. Інформація про причини наразі не повідомляється.

Окрім теракту у Москві, дивні речі відбуваються і в Санкт-Петербурзі: там з неназваних причин евакуюють відвідувачів великих торгових центрів "Галерея" та "Невський центр" Про це повідомляє низка російських телеграм-каналів, передає 24 Канал.

Читайте також У Білому домі та ООН відреагували на теракт під Москвою

Згодом стало відомо, що в ТЦ "Галерея" був знайдений "невідомий чорний ящик", а територію торгового центру оточили спецслужби.

За повідомленнями росЗМІ, у Москві евакуацію провели в торговому центрі "Вегас". Гостей готелю "Акваріум", що знаходиться поряд із московським "Крокус Сіті Холлом", де стався теракт, також евакуювали.

Теракт у Москві: що відомо

Ввечері 22 березня у Підмосков'ї невідомі влаштували стрілянину. Інцидент стався у торговому центрі "Крокус Сіті Холл" під час концерту гурту "Пікнік". Повідомляється, що одразу після пострілів у приміщенні ТРЦ спалахнула пожежа.

Після пострілів розпочалася пожежа, внаслідок якої став руйнуватися дах. Близько ста людей були заблоковані в будівлі, охопленій вогнем, але пожежники чекали на спецпризначенців. Потім вогнеборцям удалося вивести сто осіб із підвалу.

У російській столиці скасували всі масові заходи, а залізничники посилили безпеку в потягах і на вокзалах.

Російські силовики назвали інцидент терактом. Російська служба "Радіо Свобода" звернула увагу, що нападники озброєні автоматичною зброєю, яка відсутня у вільному продажу в Росії.

У Білому домі відреагували на теракт у торговому центрі під Москвою. Російські ЗМІ повідомляють, що у Білому домі назвали кадри із місця теракту "жахаючими". У Білому домі стверджують, що у них не було інформації про підготовку цього теракту. Також у США наголошують, що це ніяк не пов'язано із діями Києва, тобто Україна ніяк не причетна до подій у "Крокус Сіті Холлі".