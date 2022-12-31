"Балкон і вікно пішли, скло посипалося на онуку": жахливі наслідки прильотів у Хмельницькому

Російські військові у суботу, 31 грудня, завдали ракетного удару по Хмельницькому. В обласному центрі було зафіксовано приліт двох ракет.

З очевидцями прильотів у Хмельницькому поспілкувалися кореспонденти Суспільного. Очевидець Олексій розповів, що після прильоту був великий "гриб".

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Жителі Хмельницького розповіли про удар по місту

Коли перший вибух прогримів, я вискочив на вулицю. Дивлюся, в мою сторону летить ракета крилата, в мою сторону летить, і тільки раз, і клюнула. Гриб великий, вибух, вибухова хвиля, чув, як скло посипалося,

– розповів Олексій, який був неподалік від місця події.

Жительки пошкодженого будинку Олександри не було вдома, коли сталися вибухи. Унаслідок вибуху серед її близьких ніхто не постраждав. Вона розповіла, що дітей, на щастя, не було вдома.



Наслідки обстрілу Хмельницького / Суспільне Хмельницький

"Була якраз на вулиці, почула вибух, і одразу телефонувала, бо в 62 квартирі якраз свекор живе. Вони сказали, що прилетіло, сидять в укритті. Дочекалися кінця повітряної тривоги, поїхали дивитися що з квартирами. У свекрів мінус вікно, в бабусі мінус вікно. Нам пощастило ми живемо в крайньому під'їзді й в нас дев'ятий поверх все ціле, кицьки в шафі, дітей слава Богу не було вдома", – розповіла Олександра.



Внаслідок ракетних ударів у багатоповерхівках повилітали вікна / Фото Суспільне Хмельницький

Деталями обстрілу також поділився Валерій. За його словами, після обстрілу в будинку посипалося скло.

"Я відпочивав, а онука була між стінами в коридорі, я вскочив на неї. Та й все, і скло посилалося. Балкон з тієї сторони, де АТБ пішов і вікно пішло. Бог дав здоров'я, позбирали потихенько прийшла допомога, позабивали, та й все", – сказав Валерій.

Наслідки обстрілу Хмельницького / Фото ДСНС

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