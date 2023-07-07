Які гарантії може запропонувати НАТО Україні: політолог назвав можливі варіанти

Україна очікує чітких гарантій безпеки від Північноатлантичного альянсу. Існують два варіанти того, що НАТО може запропонувати під час саміту у Вільнюсі.

Про це 24 Каналу сказав політолог Олег Саакян. Ймовірно, це буде або багатосторонній договір, або пакет двосторонніх домовленостей з частиною країн НАТО, які готові вступити з Україною у союзницькі відносини.

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"Можливі м'який чи жорсткий, тобто більш рішучий, сценарії взаємодії. У першому випадку це гарантування підтримки у період війни та після її завершення, тобто постійний "Рамштайн" для України. У другому – це домовленість про те, що коли завершується російсько-українська війна набуває сили угода про вступ України до НАТО", – пояснив політичний експерт.

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Обіцяли посилення підтримки

Нагадаємо, що саміт країн Альянсу відбудеться у Вільнюсі 11 – 12 липня. Генсек Єнс Столтенберг обіцяв Володимиру Зеленському рішення про посилення підтримки України на довгострокову перспективу.

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