Очікування є високими й практичними, – "слуга народу" про саміт Україна – ЄС у Києві

У Києві розпочався саміт Україна – Євросоюз, у якому бере участь Володимир Зеленський та керівництво ЄС. Очікування української сторони від цього заходу є дуже високими та практичними.

Про це розповіла очільниця української делегації в ПАРЄ Марія Мезенцева в ефірі 24 каналу. За її словами, Єврокомісія високо оцінює перспективу боротьби України в антикорупційній сфері.

До теми У Києві розпочався саміт Україна – ЄС за участю Зеленського і керівництва Євросоюзу

"Очікування є дуже високими й практичними", – заявила депутатка.

Що обговорять на саміті

Мезенцева розповіла, що практичними речами, які будуть закладені у підписні документи саміту, є документ про вільне небо, безпеку пасажирських авіаперевезень, їх доступність та демонополізацію цього ринку.

Зараз ми говоримо про зниження цін та імплементацію всіх необхідних нормативів до 2023 року. До цього Україна йшла майже 7 років,

– наголосила вона.

Також представники України говоритимуть про аспекти екології. Зокрема, наша держава долучилася до величезної стратегії "Зелена угода".

Вона передусім вимагає не тільки амбітного порядку денного, а й величезного фінансування на державному рівні.

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Мезенцева розповіла про саміт Україна – ЄС: дивіться відео



Саміт Україна – ЄС у Києві: коротко