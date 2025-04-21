Очікуємо чіткої відповіді Росії на пропозицію не бити по цивільній інфраструктурі , – Зеленський

Зеленський заявив, що все ще чекає чіткої відповіді Москви на пропозицію не бити по цивільній інфраструктурі. Він зауважив, що Україна готова до будь-якої розмови, як це забезпечити.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на вечірнє звернення Володимира Зеленського. Напередодні він зауважив, що у день Великодня повітряних тривог в Україні не було і закликав Росію дотримуватися режиму тиші й надалі.

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Російські атаки тривають

Зеленський зауважив, що російські атаки тривають по всьому фронту.

Тобто Росія відкинула не лише американську пропозицію повного й безумовного припинення вогню, яка була зроблена ще на перемовинах у Джидді більш ніж місяць тому, а й учорашню пропозицію – пропозицію й надалі після Великодня робити все для тиші. Все це ще раз демонструє, чого насправді хочуть у Москві,

– додав президент у вечірньому зверненні.

Але Україна зберігає свою пропозицію не атакувати щонайменше цивільну інфраструктуру і досі очікує чіткої відповіді з Москви щодо цього.

"Ми готові до будь-якої розмови, як це забезпечити. Є очевидний, найпростіший і найбільш надійний шлях, а саме: припинити удари ракет і далекобійних дронів, і це автоматично гарантуватиме збереження всієї цивільної інфраструктури", – додав глава держави.

Він наголосив, що саме реальне та тривале припинення вогню повинне бути першим кроком до надійного й тривалого миру.

Нагадаємо, що тим часом Путін цинічно заявив, що Росія нібито б'є лише по тих цивільних об'єктах в Україні, які використовуються військовими.