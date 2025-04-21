Очікуємо чіткої відповіді Росії на пропозицію не бити по цивільній інфраструктурі , – Зеленський
- Зеленський чекає на відповідь від Москви на пропозицію не здійснювати атаки на цивільну інфраструктуру.
- Україна готова до діалогу для забезпечення захисту цивільних об'єктів.
Зеленський заявив, що все ще чекає чіткої відповіді Москви на пропозицію не бити по цивільній інфраструктурі. Він зауважив, що Україна готова до будь-якої розмови, як це забезпечити.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на вечірнє звернення Володимира Зеленського. Напередодні він зауважив, що у день Великодня повітряних тривог в Україні не було і закликав Росію дотримуватися режиму тиші й надалі.
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Російські атаки тривають
Зеленський зауважив, що російські атаки тривають по всьому фронту.
Тобто Росія відкинула не лише американську пропозицію повного й безумовного припинення вогню, яка була зроблена ще на перемовинах у Джидді більш ніж місяць тому, а й учорашню пропозицію – пропозицію й надалі після Великодня робити все для тиші. Все це ще раз демонструє, чого насправді хочуть у Москві,
– додав президент у вечірньому зверненні.
Але Україна зберігає свою пропозицію не атакувати щонайменше цивільну інфраструктуру і досі очікує чіткої відповіді з Москви щодо цього.
"Ми готові до будь-якої розмови, як це забезпечити. Є очевидний, найпростіший і найбільш надійний шлях, а саме: припинити удари ракет і далекобійних дронів, і це автоматично гарантуватиме збереження всієї цивільної інфраструктури", – додав глава держави.
Він наголосив, що саме реальне та тривале припинення вогню повинне бути першим кроком до надійного й тривалого миру.
Нагадаємо, що тим часом Путін цинічно заявив, що Росія нібито б'є лише по тих цивільних об'єктах в Україні, які використовуються військовими.