Очікуємо хороших новин, – Буданов натякнув на інші можливі обміни найближчим часом

Україна та Росія 26 червня провели черговий обмін полоненими. Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов натякнув на те, що найближчим часом можливі інші обміни.

Зокрема, він сказав, що наразі українська сторона очікує хороших новин та продовжує боротися за повернення кожного та кожної. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Кирила Буданова.

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Що заявив Буданов про обміни полоненими

Начальник ГУР МО зазначив, що сьогодні, 26 червня, у Міжнародний день на підтримку жертв катувань, із російського полону визволено чергову групу українських захисників.

Згідно з домовленостями, досягнутими у Стамбулі, повертаються бійці віком до 25 років, а також тяжкохворі та важкопоранені. Наймолодшому зі звільнених сьогодні – 24 роки. У полон він потрапив у віці 21 року під час оборони Маріуполя,

– розповів Буданов.

Він додав, що більшість визволених провели в неволі понад три роки, серед них – нацгвардійці, які охороняли ЧАЕС, та оборонці Маріуполя.

Додому також повернулися військові Збройних сил, Держприкордонслужби. Варто зауважити, що, попри дезінформацію з боку Росії, обміни триватимуть до повного повернення військовополонених віком до 25 років, тяжкопоранених та тяжкохворих.