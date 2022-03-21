Очікуємо найближчими днями загострення, – мер Житомира

У Житомирі ситуація доволі спокійна. Однак не треба унеможливлювати, що становище не загостриться.

Ймовірно, ситуація в місті може ускладнитися. Про це в ефірі 24 каналу сказав мер Житомира Сергій Сухомлин.

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Ситуація в Житомирі може змінитися

За його словами, вчора, 20 березня, було кілька великих прильотів російських безпілотників по області. Однак в обласному центрі останні дні доволі спокійно.

Тому ми очікуємо сьогодні – завтра (21 – 22 березня – 24 канал) іншу ситуацію (загострення – 24 канал),

– наголосив Сухомлин.

Він пояснив, що завжди напередодні великих обстрілів відбуваються схожі дії окупантів.

Нагадаємо, що окупанти обстріляли села Народицької громади з реактивної артилерії. Відомо, що загинули 3 військових та 1 цивільний.

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