Очікуємо понад 30 ракет, – Повітряні сили прокоментували нову атаку Росії

Російські військові здійснили масований ракетний удар по Україні. У Повітряних силах ЗСУ спрогнозували, скільки повітряних цілей випустить 26 січня ворог.

Своїми міркуваннями щодо цього поділився речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат під час телемарафону. За його словами, ворог випустить кілька десятків ракет.

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Понад 30 ракет випустили росіяни

За словами Ігната, напередодні також були повідомлення про те, що ворог готується завдати ракетного удару. Він зазначив, що про це попереджали ЗМІ та відомства.

Власне, так і сталося. Близько 6 Ту-95МС попередньо з району Мурманської області вилетіли та зробили пуски ракет. Очікуємо понад 30 ракет, які вже почали з’являтися у різних областях, –

зазначив він.

Речник Повітряних сил підкреслив, що працює ППО. Відомо, що в кількох областях дійсно були вибухи. Зокрема, на Вінниччині. Тому він попрохав залишатися в укриттях доти, поки не буде повного відбою.

Бачимо, що більшої уваги ворог надає Центру України. Але ракети можуть полетіти і далі. Неодноразово був атакований Захід України, а також інші області,

– наголосив Ігнат.

За наявною інформацією, ворог атакує Україну ракетами типу Х-101 та Х-555. За словами Ігната, це ті ракети, якими окупанти б’ють зі стратегічної авіації. Він додав, що вночі, коли ворог атакував дронами-камікадзе, були також пуски ракет Х-22.

Знаємо, що це за смертоносні ракети. І наскільки вони неточні. І які руйнування вони можуть нести,

– підкреслив він.

Наразі, за словами Ігната, у небі над Україною – крилаті ракети повітряного базування.

Основна ціль – Київщина

Зауважимо, що перше повідомлення про роботу ППО на Київщині надійшло о 08:48. Вже о 09:05 це підтвердили у Київській міській військовій адміністрації. Журналісти також розповіли, що зафіксували ракети поблизу Обухова та Борисполя.

Основна ціль це Київщина, з огляду на кількість та напрямок ракет,

– підкреслюють у monitor.

Нагадуємо, що ні в якому разі не можна знімати на фото та відео роботу ППО. Якщо така спокуса у вас таки виникла, то ні в якому разі не викладайте матеріали у мережу. Пам'ятайте, що таким чином ви можете допомагати ворогові корегувати вогонь.