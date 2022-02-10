Очікуємо відповіді від партнерів, – Резніков про блокування Росією Чорного й Азовського морів

Росія намагається перекрити акваторію Азовського та Чорного морів для нібито "військових навчань". Олексій Резніков заявив, що це техніка повзучої окупації.

Очільник українського Міністерства оборони зазначив, якщо не буде спільної реакції міжнародної спільноти, то подібну тактику Кремль і не тільки Кремль може застосувати в усьому світі.

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Наші партнери показали сильну відповідь постачанням зброї. Наразі очікуємо не менш сильну відповідь: коли кораблі Росії не зможуть спокійно заходити у цивілізовані порти, вони зрозуміють ціну своєї нахабності,

– сказав Олексій Резніков.

Повзуча окупація морів

Міністр оборони наголосив, що країна-агресор нині веде активну мілітаризацію півострова Крим, а також продовжує використання тимчасово окупованої території як полігону.

"Наразі ми спостерігаємо і навчання, і накопичення зброї у зв'язку з цим, відведення та введення підрозділів збройних сил Росії. Перекриття акваторій Азовського та Чорного морів "для навчань" – це тактика повзучої окупації моря, яку вони використовують давно", – додав посадовець.

Військово-морські "навчання" Росії: що відомо

Росія хоче закрити райони Чорного та Азовського морів з 13 по 19 лютого.

В акваторії мають пройти ракетні та артилерійські "навчання". За попередньою інформацією, жодних коридорів для торговельних суден не передбачено.

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Військово-морські навчання Росії в Чорному та Азовському морях: відео



Текст публікації Олексія Резнікова:

"Росія продовжує активну мілітаризацію півострова Крим, продовжує використання тимчасово окупованої території як полігону. Наразі ми спостерігаємо і навчання, і накопичення зброї у зв'язку з цим, відведення та введення підрозділів Збройних сил Росії. Перекриття акваторій Азовського та Чорного морів "для навчань" – це тактика повзучої окупації моря, яку вони використовують давно. Якщо не буде спільної реакції світу на ці спроби тиску, то подібну тактику Кремль і не тільки Кремль, може застосувати у всьому світі. Наші партнери показали сильну відповідь постачанням зброї. Наразі очікуємо не менш сильну відповідь: коли кораблі РФ не зможуть спокійно заходити в цивілізовані порти, вони зрозуміють ціну своєї нахабності!"