Синоптики пояснили, чи буде в Україні пилова буря
Джерело:Укргідрометцентр
Зранку 1 квітня стало відомо, що пил із Сахари дістався до України. В Укргідрометцентрі пояснили, що таке пилова буря і чому у нас її не буде.
Нагадаємо, що у 2021 році Україну також накривала пилова хмара з Сахари. Тоді вона сунула до нашої держави з території Польщі.
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Синоптики пояснили, чому в Україні не буде пилової бурі
Український гідрометеорологічний центр повідомив, що запиленість повітря пустельним пилом – це не пилова буря.
Там зазначили, що для пилової бурі швидкість вітру має бути вищою за 12 метрів на секунду, а тривати це має 3 години й більше.
Синоптики Українського гідрометцентру не очікують посилення швидкості вітру, а отже і бурі цього разу не буде,
– наголосили фахівці.
Там закликали не плутати легке погіршення видимості через пил із небезпечним стихійним явищем. "Не уявляйте зайвого і не панікуйте", – резюмували синоптики.
Пил із Сахари прибув в Україну: що відомо
- В неділю, 31 березня, попереджали, що до України прибуває пил з Сахари. Тоді він уже накрив Прикарпаття.
- Фахівці зазначали, що якість повітря суттєво погіршиться, а небо буде дуже тьмяним.
- Вже зранку 1 квітня синоптики зазначали, що мешканці західного регіону могли спостерігати пил ще вчора, 31 березня, а от сьогодні він пошириться на більшість областей України.