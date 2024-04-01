Синоптики пояснили, чи буде в Україні пилова буря

Зранку 1 квітня стало відомо, що пил із Сахари дістався до України. В Укргідрометцентрі пояснили, що таке пилова буря і чому у нас її не буде.

Нагадаємо, що у 2021 році Україну також накривала пилова хмара з Сахари. Тоді вона сунула до нашої держави з території Польщі.

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Синоптики пояснили, чому в Україні не буде пилової бурі

Український гідрометеорологічний центр повідомив, що запиленість повітря пустельним пилом – це не пилова буря.

Там зазначили, що для пилової бурі швидкість вітру має бути вищою за 12 метрів на секунду, а тривати це має 3 години й більше.

Синоптики Українського гідрометцентру не очікують посилення швидкості вітру, а отже і бурі цього разу не буде,

– наголосили фахівці.

Там закликали не плутати легке погіршення видимості через пил із небезпечним стихійним явищем. "Не уявляйте зайвого і не панікуйте", – резюмували синоптики.

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