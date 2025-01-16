Очікую, що скоро відбудеться зустріч Зеленського і Трампа, – Єрмак

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що зустріч Володимира Зеленського та Дональда Трампа може відбутися вже зовсім скоро.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар Андрія Єрмака в ефірі телемарафону.

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Коли відбудеться зустріч Зеленського і Трампа

Андрій Єрмак пояснив, що Україна налаштована одразу після інавгурації новообраного президента США Дональда Трампа почати офіційні розмови та консультації.

Я очікую, що дуже скоро відбудеться зустріч між президентом Трампом, який офіційно вступить на посаду, та нашим президентом Зеленським, щоб обговорювати конкретні плани, як закінчити цю війну,

– сказав керівник ОП.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що вірить, що Дональд Трамп зможе примусити російського президента Владіміра Путіна до миру. За його словами, Україна повинна домовитися з Дональдом Трампом про конкретні гарантії безпеки, які будуть означати, що наша країна зможе захистити і себе, і інших, якщо Путін знову нападе.

Також президент зазначав, що вірить, що у 2025 році є шанс закінчити війну, яку розпочала Росія проти України. Зеленський підкреслив, що Дональд Трамп транслює відповідні меседжі публічно і непублічно.