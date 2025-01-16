Очікую, що скоро відбудеться зустріч Зеленського і Трампа, – Єрмак
- Андрій Єрмак заявив, що очікує на зустріч Володимира Зеленського та Дональда Трампа найближчим часом.
- Україна налаштована одразу після інавгурації новообраного президента США Дональда Трампа почати офіційні розмови та консультації.
Голова Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що зустріч Володимира Зеленського та Дональда Трампа може відбутися вже зовсім скоро.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар Андрія Єрмака в ефірі телемарафону.
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Коли відбудеться зустріч Зеленського і Трампа
Андрій Єрмак пояснив, що Україна налаштована одразу після інавгурації новообраного президента США Дональда Трампа почати офіційні розмови та консультації.
Я очікую, що дуже скоро відбудеться зустріч між президентом Трампом, який офіційно вступить на посаду, та нашим президентом Зеленським, щоб обговорювати конкретні плани, як закінчити цю війну,
– сказав керівник ОП.
Раніше Володимир Зеленський заявив, що вірить, що Дональд Трамп зможе примусити російського президента Владіміра Путіна до миру. За його словами, Україна повинна домовитися з Дональдом Трампом про конкретні гарантії безпеки, які будуть означати, що наша країна зможе захистити і себе, і інших, якщо Путін знову нападе.
Також президент зазначав, що вірить, що у 2025 році є шанс закінчити війну, яку розпочала Росія проти України. Зеленський підкреслив, що Дональд Трамп транслює відповідні меседжі публічно і непублічно.