Очікую від уряду більшої активності, – Зеленський про подолання економічних негараздів

Вторгнення Росії в Україну завдало дуже сильного удару по економіці нашої держави. Тому Уряд має зробити дуже багато для стабілізації ситуації.

Детальніше описав очікування від Кабміну президент Володимир Зеленський 27 травня. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на його звернення.

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Обговорили кілька важливих питань

Глава держави в цей день заслухав доповіді на засіданні Кабінету міністрів. Мовилося про дуже багато критичних точок, які зараз є.

Очікую від крядовців більшої активності. Зокрема, щодо подолання дефіциту пального, який утворився через російські удари по нафтопереробниму заводі в Кременчуці та нафтобазах у різних регіонах,

– сказав Володимир Зеленський.

Також він сказав, що очікує рішення із забезпеченням робочих місць для людей. "І щодо інших економічних питань", – підсумував президент.

Як хочуть розв'язувати проблему з пальним

У цей день Уряд уже схвалив рішення, яке стосується пального. Оскільки ситуація справді критична, всі закуплені нафтопродукти будуть спрямовані на першочергові потреби держави, а також на збільшення державного резерву.

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, в якості замовника пального, зокрема, виступатиме Укрзалізниця. Компанія здійснюватиме закупівлю нафтопродуктів за зовнішньоекономічними договорами. Як саме буде відбуватися цей розподіл – поки невідомо.

Що відбувається з безробіттям

Із початком вторгнення 24 лютого дійсно дуже багато людей втратили основне джерело доходу. Лише за два з половиною місяці війни, кількість безробітних українців збільшилася на 4,8 мільйона. Про це 11 травня повідомили в Міжнародній організації праці.

У дослідженні вказали, що у випадку негайного припинення війни ситуація не повністю б виправилася. На думку експертів, тільки 3,4 мільйона українці могли б швидко повернути своє робоче місце. Це зменшило б втрату зайнятості до 8,9%.

Слід зауважити, що це дані, які є дуже приблизними, оскільки все залежить від дуже багатьох складових економічного розвитку. Окремо варто зазначити, що в будь-якому випадку на наш бюджет будуть тиснути дуже багато факторів. Зокрема, збільшення кількості людей, яким потрібні соціальні виплати.

Звернення глави держави за 27 травня: дивіться відео