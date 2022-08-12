Голова МАГАТЕ хоче особисто очолити місію на Запорізьку АЕС: Україна готова сприяти

Очільник МАГАТЕ заявив, що хоче очолити місію на Запорізьку атомну електростанцію. Та це може бути тільки за умови, якщо місія співпрацюватиме з двома сторонами конфлікту.

Відповідну заяву генеральний директор МАГАТЕ Маріано Ґроссі озвучив 11 серпня під час засіданні Ради безпеки ООН. У цей же день Володимир Зеленський заявив про нові "прильоти" снарядів окупантів на ЗАЕС.

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Очільник МАГАТЕ готовий очолити місію на ЗАЕС

Маріано Ґроссі пояснив, що ЗАЕС перебуває на тимчасово окупованій території. Тому експерти можуть потрапити на станцію, тільки якщо місія співпрацюватиме як з українською владою, так і з державою-окупантом.

Я особисто готовий очолити таку місію,

– пояснив Ґроссі.

Також він розповів, що місія дасть можливість експертам:

оцінити фізичні збитки, заподіяні станції. Зокрема, стан основних і резервних систем безпеки, умови роботи персоналу;

вжити термінових заходів щодо гарантій безпеки, перевіривши стан реакторів та обладнання, ядерних матеріалів, сховища свіжого і відпрацьованого палива.

Очільник МАГАТЕ додав, що треба провести технічне обслуговування обладнання, яке забезпечує віддалену передачу даних для них. Маріано Ґроссі розповів, що:

місію Міжнародне агентство з атомної енергії було готове провести ще в червні, проте "в силу політичних чинників та інших міркувань цього не сталося";

будь-які воєнні дії на станції та поблизу неї слід негайно припинити, оскільки вони становлять загрозу для ядерної безпеки.

Радіаційної загрози після обстрілів ЗАЕС немає, та ситуація може змінитися

Очільник МАГАТЕ розповів, що наразі безпосередньої загрози ядерній безпеці в результаті обстрілів немає, та це може змінитися в будь-який момент.

Посадовець вкотре закликав росію припинити військові дії, які можуть вплинути на ядерну безпеку станції. Адже в іншому випадку можуть бути серйозні наслідки.

Також Маріано Ґроссі пояснив, що місія не може відбутись під час обстрілів довкола ЗАЕС.

Україна готова сприяти місії

Сергій Кислиця під час засідання Радбезу ООН прокоментував заяву очільника МАГАТЕ.

Ми вітаємо готовність генерального директора агенства (мовиться про МАГАТЕ – 24 канал), яку він виразив протягом брифінгу, відправити місію під головуванням МАГАТЕ на окуповану ЗАЕС,

– пояснив Кислиця.

Він додав, що місія має відбутися відповідно до законодавства України та з повагою до міжнародних зобов'язань.

Постпред України в ООН запевнив, що наша держава готова забезпечити місію всією необхідною допомогою та організувати їхню поїздку через підконтрольні Україні території.

Коротко про дії та заяви росії щодо ЗАЕС

росіяни знову цинічно брешуть щодо ЗАЕС. Спочатку вони заявили, що нібито готові бачити місію на атомній станції. Проте згодом "уточнили", точніше збрехали, нібито Україна має припинити "стріляти".

Також на засіданні Ради безпеки ООН Сергій Кислиця заявив, що у залі є представник росії васілій небензя, який тільки пробиває дно своєю цинічною брехнею.

Адже перед цим експерти провели аналіз подій та заявили, що обстріл ЗАЕС здійснили саме російські військові.

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