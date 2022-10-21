Глава Пентагону після довгої паузи поговорив з Шойгу: потім зразу подзвонив Резнікову

Держсекретар Ллойд Остін телефоном поспілкувався з російським міністром оборони Шойгу. Наразі не розголошують деталей діалогу.

Про це 21 жовтня заявили у Міністерстві оборони США. Попередня розмова між Остіном і Шойгу була 13 травня.

До теми Путін у розпачі й може звернутись по допомогу до КНДР: у Держдепі розкрили деталі

"21 жовтня міністр оборони США Ллойд Остін провів телефонну розмову з міністром оборони Росії Сєргеєм Шойгу. Держсекретар Остін наголосив на важливості збереження ліній зв'язку в умовах війни проти України, яка триває", – написали у Пентагоні.

Заяви Росії

Речник російського президента Дмітрій Пєсков прокоментував розмову Остіна з Шойгу. Він заявив, що після цієї події Путін не планує говорити з Байденом.

Розмова з Резніковим

Ллойд Остін також зателефонував міністру оборони України Олексію Резнікову. Очільник Пентагону підтвердив непохитну відданість США підтримці України проти агресії Росії.

Остін наголосив на незмінній підтримці міжнародної спільноти у розбудові міцної сили України та збереженні здатності захищати себе в майбутньому. Про це свідчать зобов'язання щодо допомоги в безпеці, взяті союзниками та партнерами на останній зустрічі Контактної групи з питань оборони України 12 жовтня, – розповіли у Міноборони США.

Додали, що Резніков та Остін пообіцяли й надалі підтримувати тісний контакт.

Зверніть увагу – чи можуть США зменшити підтримку для України: дивіться відео

Останні заяви США: що відомо