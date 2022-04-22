Очільник Пентагону зустрівся зі Шмигалем й обговорив військову допомогу

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль з робочим візитом прибув до США. У Вашингтоні він зустрівся з очільником Пентагону Ллойдом Остіном, де вони обговорили військову допомогу США Україні.

Під час зустрічі з Денисом Шмигалем, Ллойд Остін підтвердив, що США і надалі допомагатимуть Україні та Збройним Силам у війні, яку розпочала Росія.

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Очільник Пентагону підтвердив, що Україна отримає новий пакет допомоги від США у розмірі 800 мільйонів доларів.

Напередодні Президент України Володимир Зеленський розповів, шо новий пакет допомоги від США включає дуже потужні інструменти для наших героїв. ЗСУ для відсічі окупантам отримають додаткову артилерію, снаряди та безпілотники. І що це саме те озброєння, яке Україна і просила.

Перед тим Денис Шмигаль зустрівся з президентом США Джо Байденом, де вони обговорили питаннях постачання зброї Україні, розширенні фінансової допомоги та посиленні санкцій проти Росії.

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