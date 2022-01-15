Очільники МЗС Канади та Нідерландів обговорили підтримку України

Міністерка закордонних справ Канади поговорила з новопризначеним очільником МЗС Нідерландів. Під час розмови політики зачепили й тему України.

Деталі розмови міністрів

Мелані Джолі вперше поговорила з Вопке Хоестра після його призначення. Міністри наголосили на важливості й далі підтримувати Україну.

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Міністри обговорили підтримку України та родичів PS752 (загиблих в авіакатастрофі МАУ під Тегераном – 24 канал), а також стримування вибіркових ув'язнень й інші питання,

– мовиться у повідомленні.

США пообіцяли Україні допомогу

У разі російської ескалації США пообіцяли допомогу для України. Зокрема, мовиться про військові навчання у країнах-членах НАТО із залученням українських солдатів. Крім того, передбачене постачання зброї.

США надаватимуть Україні матеріально-технічну підтримку та гроші. Білий дім також розглядає можливість постачання медичного обладнання та можливий тимчасовий притулок у разі повномасштабної агресії.

Останні новини про загрозу російського вторгнення

Міжнародні партнери України все частіше погрожують Росії серйозними санкціями у разі наступу. Обмеження готують навіть особисто проти президента Володимира Путіна. Однак у Кремлі переконані, що їхня економіка "вистоїть перед новими санкціями".

В американській розвідці заявили, що Росія хоче сфабрикувати привід для вторгнення в Україну. Зокрема, держава-агресорка може готуватись до проведення спецоперації на Донбасі під чужим прапором.

Через загрозу з боку Кремля Збройні сили України почали інтенсивну підготовку тактичної авіації.

Американське видання Forbes стверджує, що Росії не вдасться здолати Україну через брак вантажівок для потреб в матеріально-технічному забезпеченні війська. ЗМІ назвало армію агресора "традиційно слабкою" в плані постачання матеріалів, озброєння чи продовольства.

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Повний текст публікації МЗС Канади у твітері:

Міністр Джолі поспілкувалася зі своїм нідерландським колегою Вопке Хоестра, привітавши його із призначенням на нову роль. Міністри обговорили підтримку України та родичів PS752, а також стримування вибіркових ув’язнень й інші питання.