Очільниця британського МЗС летить у Москву: говоритиме про Україну

Британська міністерка закордоних справ Елізабет Трасс їде з офіційним візитом у Росію. Посадовиця закликатиме до дескалації навколо України.

Це – п ерший візит очільника МЗС Великої Британії у Росію за понад 4 роки. Він запланований на 9 –10 лютого. Посадовиця зустрінеться з Сергієм Лавровим.

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Що кажуть у Лондоні про мету візиту

Як наголосили у британському уряді, Трасс дасть зрозуміти, що єдиний шлях вперед для Москви – це припинити свою агресію й почати ґрунтовані переговори. Адже поточна стратегія Кремля завдає шкоди позиції та інтересам Росії.

Міністерка закордонних справ відстоюватиме право України на самовизначення й закликатиме Росію дотримуватися міжнародних угод, які вона вже підписала раніше.

Очільниця МЗС хоче застерегти Росію

Мовиться, зокрема, про Гельсінську декларацію, Мінські домовленості та Будапештський меморандум, які гарантують дотримання незалежності та суверенітету України.

Напередодні поїздки Трасс запевнила, що Лондон налаштований відстоювати свободу та демократію в Україні. "Я їду в Москву, аби закликати Росію шукати дипломатичного рішення й чітко дати зрозуміти, що чергове вторгнення Росії у суверенну державу принесе серйозні наслідки", – застерегла вона.

Росія не повинна сумніватися у силі нашої відповіді. Ми неодноразово говорили, що будь-яке подальше вторгнення потягне за собою серйозні збитки для Москви, зокрема – через пакет санкцій,

– уточнила вона.

"Найжорсткіший режим антиросійських санкцій"

Наприкінці січня Лондон анонсував про найжорсткіший за всю історію режим санкцій Великої Британії проти Росії. В уряді підкреслили, що новий підхід дає країні безпрецедентні повноваження накладати санкції на розширене коло осіб та компаній, пов'язаних зі стратегічними інтересами Росії.

Борис Джонсон заявив, що Лондон вже підготував санкції на випадок вторгнення Росії в Україну. За словами прем'єр-міністра, їх активують автоматично у разі нового нападу.

Сама Трасс раніше говорила про жорсткі обмеження проти російських олігархів. Вона підкреслила, що ймовірна шкода від цього для економіки Великої Британії не стане на заваді.

Раніше Трасс скасувала візит до України через COVID-19

На початку лютого британський прем'єр-міністр Борис Джонсон відвідав Київ й зустрівся там із президентом Володимиром Зеленським.

Трасс мала з ним прилетіти до України, але їй завадила хвороба. Напередодні поїздки міністерка отримала позитивний результат тесту на коронавірус.

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