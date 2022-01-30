Очільниця міноборони Канади приїхала до Києва з візитом

В Україну 30 січня прибула міністерка національної оборони Канади Аніта Ананд. Її візит триватиме 2 дні.

Під час відвідин нашої країни Ананд планує зустрітися з міністром оборони України Олексієм Резніковим. Канадську делегацію на летовищі зустрів його заступник Олександр Поліщук.

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Канада виділила Україні допомогу

Уряд Канади тим часом вирішив виділити Україні 340 мільйонів доларів негайної підтримки.Також гроші спрямують, щоб продовжити операцію UNIFIER ще на три роки – до кінця березня 2025-го.

Зустріч міністерки оборони Канади: дивіться відео

За виділені кошти ще планують збільшити кількість особового складу навчальної місії в Україні до 400 осіб.

Участь Канади в стримуванні російської агресії