Очільниця міноборони Канади приїхала до Києва з візитом
30 січня 2022 , 15:26Читать новость на русском
Джерело:Міноборони
В Україну 30 січня прибула міністерка національної оборони Канади Аніта Ананд. Її візит триватиме 2 дні.
Під час відвідин нашої країни Ананд планує зустрітися з міністром оборони України Олексієм Резніковим. Канадську делегацію на летовищі зустрів його заступник Олександр Поліщук.
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Канада виділила Україні допомогу
Уряд Канади тим часом вирішив виділити Україні 340 мільйонів доларів негайної підтримки.Також гроші спрямують, щоб продовжити операцію UNIFIER ще на три роки – до кінця березня 2025-го.
Зустріч міністерки оборони Канади: дивіться відео
За виділені кошти ще планують збільшити кількість особового складу навчальної місії в Україні до 400 осіб.
Участь Канади в стримуванні російської агресії
- Канадський фрегат "Монреаль" вирушив до вод Чорного моря, щоб взяти участь в операції з метою підтримки дій НАТО.
- Володимир Зеленський заявляв, що Канада схвалила рішення надати Україні фінансову допомогу. За його словами, мовиться про 120 мільйонів доларів.
- На тлі загрози вторгнення Росії Канада розглядала можливість надання Україні нової партії озброєння. Мовиться про стрілецьку зброю та військове спорядження.