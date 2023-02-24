Український парламент без проросійських політиків: Веніславський назвав важливі умови

Уже зовсім скоро Україна очиститься від проросійських депутатів. Це першочергово потрібно для успішного вступу країни до Європейського Союзу.

Про це 24 Каналу розповів член Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, представник президента у парламенті Федір Веніславський. За його словами, процес вже запущений.

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Парламент без зрадників

Федір Веніславський наголосив, що у нього, як і у переважної більшості громадян України, є нестримне бажання очистити парламент від проросійських сил і проросійських політиків.

Все-таки Україна проголосила себе правовою державою і отримала статус кандидата в члени ЄС, – пояснив він.

На його думку, Україна вже за рік-два отримає статус члена ЄС, тому має дотримуватися норм права і Конституції.

"Вони передбачають підстави і порядок дострокового припинення повноважень народних депутатів України", – розказав представник президента у парламенті.

Зокрема, процес "очищення" влади вже розпочався. Відтак 23 лютого Верховна Рада підтримала припинення повноважень нардепа Олександра Трухіна. На черзі ще декілька депутатів.

Як відбуватиметься процес

Федір Веніславський додав, що стосується інших представників колишньої проросійської політичної сили, яка заборонена в судовому порядку, то багато з них фактично втратили свій зв’язок з українським народом і парламентом.

За його словами, ми маємо слідувати тим правовим підставам, які передбачені.

Якщо є підстави для втрати громадянства цими особами, то відповідно ці питання будуть розглянуті. Якщо є підстави для припинення їхніх повноважень через те, що вони виїхали на постійне місце проживання за межі України – це також буде розглядатися,

– зауважив він.

На його думку, ці питання мають бути чітко юридично опрацьованими та бездоганними з точки зору і правових підстав, і процедури.

"Я думаю, ті структури, органи державної влади, які мають цими питаннями опікуватися й встановлювати відповідні юридичні факти, це роблять", – пояснив він.

Веніславський зазначив, що як тільки будуть відповідні документи, то парламент їх розгляне і буде ухвалювати абсолютно законні, легітимні, правомірні рішення.

Шлях України в ЄС: коротко