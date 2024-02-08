Після нічної атаки на Одесу постраждали поліцейські: разючі кадри наслідків ворожого обстрілу

Росія вночі 8 лютого обстріляла Україну своїми безпілотниками типу "Шахед". Внаслідок нічного обстрілу постраждала й Одеська область.

За уточненою інформацією внаслідок ворожої атаки на Одесу постраждали поліцейські. Їм уже надали оперативну допомогу медики.

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Після нічної атаки Одеси постраждали поліцейські

У Силах оборони Півдня України зазначили, що, за уточненими даними, під час нічної атаки постраждали двоє патрульних поліцейських. Вони прямували на місце влучання для надання допомоги громадянам.

Під час повторного вибуху вони зазнали мінно-вибухових травм,

– сказали військові.

Там також зазначили, що правоохоронці були госпіталізовані, а їхній стан наразі стабільний.

Одесу обстріляли дронами-камікадзе / Відео Сил оборони Півдня України

Крім того, Сили оборони Півдня України виклали у мережу кадри з наслідками ворожої нічної дронової атаки на Одесу. Внаслідок обстрілу постраждав один із місцевих коледжів

Наслідки атаки "Шахедами" на Одесу / Фото Сил оборони Півдня України

Військові зазначили, що своєю атакою росіяни лише мали на меті налякати дітей, порушити навчальний процес. А все це засоби терору, якими ворог тисне на мирних одеситів.

Росіяни атакували Одесу "Шахедами"