Після нічної атаки на Одесу постраждали поліцейські: разючі кадри наслідків ворожого обстрілу
Джерело:Сили оборони Півдня України
Росія вночі 8 лютого обстріляла Україну своїми безпілотниками типу "Шахед". Внаслідок нічного обстрілу постраждала й Одеська область.
За уточненою інформацією внаслідок ворожої атаки на Одесу постраждали поліцейські. Їм уже надали оперативну допомогу медики.
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Після нічної атаки Одеси постраждали поліцейські
У Силах оборони Півдня України зазначили, що, за уточненими даними, під час нічної атаки постраждали двоє патрульних поліцейських. Вони прямували на місце влучання для надання допомоги громадянам.
Під час повторного вибуху вони зазнали мінно-вибухових травм,
– сказали військові.
Там також зазначили, що правоохоронці були госпіталізовані, а їхній стан наразі стабільний.
Одесу обстріляли дронами-камікадзе / Відео Сил оборони Півдня України
Крім того, Сили оборони Півдня України виклали у мережу кадри з наслідками ворожої нічної дронової атаки на Одесу. Внаслідок обстрілу постраждав один із місцевих коледжів
Наслідки атаки "Шахедами" на Одесу / Фото Сил оборони Півдня України
Військові зазначили, що своєю атакою росіяни лише мали на меті налякати дітей, порушити навчальний процес. А все це засоби терору, якими ворог тисне на мирних одеситів.
Росіяни атакували Одесу "Шахедами"
- Повітряні сили повідомили про повітряну тривогу у Херсонській та Миколаївській областях 7 лютого близько 20:15 через запуск безпілотників типу "Шахед". Близько 23:56 сирени почали лунати й в Одеській області.
- Уже вночі 8 лютого гучно було і в Одесі. Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер написав, що внаслідок нічної дронової атаки на Одесу є пошкодження цивільної інфраструктури. На щастя, минулося без загиблих та постраждалих.
- Того ж дня зранку Повітряні сили повідомили, що Росія атакувала Україну 17 дронами-камікадзе типу "Шахед". Наша протиповітряна оборона знищила 11 ворожих безпілотників.
- Усі "Шахеди" наші захисники знищили у межах Миколаївської, Одеської, Вінницької та Дніпропетровської областей. До відбиття повітряного нападу залучили зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.