Маневрували між будинками й промисловими об'єктами, – Кіпер про нічну атаку "Шахедів" по Одесі

У ніч проти 17 березня дрони-камікадзе типу "Шахед" масовано атакували Одесу. Усі безпілотники ворог спрямував саме на Південь.

Окупанти запустили 16 БпЛА, які спрямував на Одесу. Вночі там лунали потужні вибухи, адже працювали системи та засоби ППО, які відбивали атаку.

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У чому особливість нічної атаки

Як повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, окупанти запустили "Шахеди" з території тимчасово окупованого Криму й БпЛА заходили з акваторії Чорного моря. Сили та засоби ППО протягом 3 годин відбивали російську атаку.

Говорячи про особливості нічних ударів, Кіпер зауважив, що ворог проклав маршрути "Шахедів" таким чином, щоб вони пролягали між забудовами міста.

Безпілотники заходили з акваторії Чорного моря та маневрували між житловими будинками й промисловими кварталами Одеси,

– повідомив Кіпер.

Сили та засоби ППО збили 13 безпілотників над Одещиною. Однак, на жаль, є руйнування. Так, в Одеському районі пошкоджено два законсервованих агропідприємства – там спалахнули пожежі, сталися руйнування промислових будівель. Загоряння оперативно ліквідували рятувальники.

Загалом ППО збила 14 "Шахедів". Ще один дрон-камікадзе знищили над Миколаївською областю.

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