Маневрували між будинками й промисловими об'єктами, – Кіпер про нічну атаку "Шахедів" по Одесі
Джерело:Олег Кіпер
У ніч проти 17 березня дрони-камікадзе типу "Шахед" масовано атакували Одесу. Усі безпілотники ворог спрямував саме на Південь.
Окупанти запустили 16 БпЛА, які спрямував на Одесу. Вночі там лунали потужні вибухи, адже працювали системи та засоби ППО, які відбивали атаку.
До теми "Шахеди" атакували Одесу та область: лунали вибухи
У чому особливість нічної атаки
Як повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, окупанти запустили "Шахеди" з території тимчасово окупованого Криму й БпЛА заходили з акваторії Чорного моря. Сили та засоби ППО протягом 3 годин відбивали російську атаку.
Говорячи про особливості нічних ударів, Кіпер зауважив, що ворог проклав маршрути "Шахедів" таким чином, щоб вони пролягали між забудовами міста.
Безпілотники заходили з акваторії Чорного моря та маневрували між житловими будинками й промисловими кварталами Одеси,
– повідомив Кіпер.
Сили та засоби ППО збили 13 безпілотників над Одещиною. Однак, на жаль, є руйнування. Так, в Одеському районі пошкоджено два законсервованих агропідприємства – там спалахнули пожежі, сталися руйнування промислових будівель. Загоряння оперативно ліквідували рятувальники.
Загалом ППО збила 14 "Шахедів". Ще один дрон-камікадзе знищили над Миколаївською областю.
Росія цинічно атакувала Одесу 15 березня
- Окупанти не полишають терору Одеси й 15 березня завдали цинічних ракетних ударів. Так, росіяни атакували місто балістичними ракетами типу "Іскандер-М". За 40 хвилин в Одесі пролунало 4 вибухи. Ба більше, ворог двічі вдарив по одному місцю.
- Цинічний удар ворога обірвав життя 21 людини, ще понад 70 – отримали поранення різного ступеня. Першими на місце удару прибули рятувальники й медики, а за мить – окупанти повторно атакували Одесу. Серед загиблих – співробітники ДСНС та фельдшер.
- Унаслідок обстрілу є значні руйнування. Так, пошкоджено щонайменше 10 приватних будинків, станцію техобслуговування, газопровід низького тиску, автівки швидкої допомоги та пожежно-рятувальні автомобілі.
- В Одеській ОВА заявили, що ракетна атака 15 березня 2024 року стала однією з наймасованіших за кількістю жертв. Через це 16 березня в Одеській області оголосили день жалоби.