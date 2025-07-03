Одесу атакували БпЛА: у багатоповерхівці виникла масштабна пожежа

Одеса та Одеська область уночі 3 липня опинилися під атакою "Шахедів". Влада закликала жителів перебувати у безпечних місцях.

Місцеві спільноти у телеграмі пишуть про роботу ППО. 24 Канал зібрав, що відомо на цей момент.

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Повітряна атака на Одесу 3 липня: що відомо

Повітряну тривогу в Одесі та Одеській області оголосили вночі 3 липня о 02:23. Перед тим із повідомлень моніторів стало відомо, що в Чорному морі накопичилося кілька ударних БпЛА ворога.

Згодом Повітряні сили повідомили, що до Одеси наближаються безпілотники. Водночас Одеська ОВА та міський голова Одеси Геннадій Труханов написали про атаку дронів на місто.

Жителі почули вибухи, почала роботу Протиповітряна оборона. Монітори зазначали, що дронів близько 5. Усе сталося ближче до 3 ранку. Відбій дали о 03:04.

Буквально через кілька хвилин стало відомо про наслідки атаки – щонайменше одне влучання у багатоповерхівку. Там виникла масштабна пожежа на кількох поверхах. Про це повідомляли місцеві пабліки.

В ОВА підтвердили, що в місті є пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема житлових будинків. Інформацію щодо постраждалих уточнюють.

Незадовго перед цим БпЛА атакували Запоріжжя, ОВА там також писала про вибухи та роботу ППО.

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