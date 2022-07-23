Мають бути конкретні дії, – Верещук про реакцію ООН на обстріли Одеси

Росія 23 липня обстріляла порт Одеси. Вершина цинізму цього обстрілу полягає в тому, що менш ніж за добу до цього країна-агресорка гарантувала безпеку порту у межах домовленостей про розблокування експорту українського зерна.

Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук під час брифінгу наголосила, що росія вкотре повелася, як держава-терористка. Про це повідомляє 24 канал.

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Ірина Верещук закликає ООН до конкретних дій

Верещук переконана, що обстрілом Одеси путін продемонстрував всьому світу, зокрема президенту Туреччини та Генсеку ООН, якими є їхні домовленості. Обстріл одеського порту – це порушення всіх норм та правил, які взяла на себе росія, як член Радбезу ООН.

Вона наголосила, що однієї реакції – недостатньо. Повинні бути конкретні дії. В інакшому випадку путін зрозуміє, що йому можна все.

Я побачила реакцію ООН, пана Гутерреша, але за цією реакцією мають бути конкретні дії. Якщо не буде дій, то це буде спонукати путіна думати, що йому можна продовжувати свій терор і щодо цивільних, і щодо цілого цивілізованого світу, адже це голод, який загрожує сьогодні народам Африки,

– сказала міністерка.

Верещук наголосила, що Україна у домовленостях про розблокування українських портів Україна зробила все, що від неї залежить. При цьому вона додала, що їй цікаво побачити реакцію США та Великої Британії.

Що відомо про обстріл одеського порту

Близько 11 години ранку 23 липня росія атакувала порт Одеси.

Окупанти випустили по об'єкту одразу чотири ракети типу "Калібр". Дві з цих ракет влучили в ціль. Ще дві збили наші сили ППО.

Іронічно, що в цьому порту зберігається зерно, яке Україна планувала відправити на експорт у найближчі кілька днів.

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