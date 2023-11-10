Захистити Одесу може лише ППО: чи буде корисним для збереження міста статус ЮНЕСКО

Останній великий обстріл Одеси за допомогою дронів-камікадзе вкотре пошкодив її історичний центр, визнаний світовою спадщиною. Місто, як і раніше, вкрай потребує більшої кількості засобів протиповітряної оборони.

Про це 24 Каналу розповів речник української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук. На його переконання, світовий пам'яткоохоронний статус центра Одеси допоможе Україні в майбутньому.

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Наслідки останнього великого удару по Одесі

Під час останнього масованого обстрілу Одеси в Хаджибейському та Приморському районах було пошкоджено 33 будинки, з яких 6 мають історичну цінність. Посеред однієї з вулиць утворилась вирва на місці трамвайного маршруту.

Тоді ж було пошкоджено й будівлю Одеського художнього музею. Зараз будівлю консервують, однак керівництво очікує, що можливість відвідувати музей з’явиться вже в грудні.

"На момент обстрілу в художньому музеї тривала експозиція, присвячена його 124-річчю. Ще в перші дні вторгнення було проведено необхідні заходи для збереження музейних фондів", – розповів Братчук.

Сергій Братчук про культурні пам'ятки Одеси: дивіться відео

Чи допоможе Одесі охоронний статус ЮНЕСКО

За час повномасштабного вторгнення в Одесі було пошкоджено 93 об’єкти історичного центру, що знаходились під охороною ЮНЕСКО. Цей статус центр Одеси отримав у січні 2023 року як певний символічний жест від організації, в надії, що це допоможе зберегти її від обстрілів.

Однак цього не сталося, і ніякі аргументи щодо світової цінності одеської спадщини не завадили агресору, приміром, вдарити по Спасо-Преображенському собору. Втім, навряд чи на Росії взагалі щось чули про його цінність.

На жаль, єдиним, що здатне захистити одеські пам’ятки, є не ЮНЕСКО, а ППО. Натомість охоронний статус ЮНЕСКО зможе допомогти Одесі відбудувати свій історичний центр після перемоги над ворогом, а для України – стане ще одним свідченням цілеспрямованого терору Росії міжнародному кримінальному суді,

– переконаний Братчук.

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