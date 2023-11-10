Захистити Одесу може лише ППО: чи буде корисним для збереження міста статус ЮНЕСКО
Останній великий обстріл Одеси за допомогою дронів-камікадзе вкотре пошкодив її історичний центр, визнаний світовою спадщиною. Місто, як і раніше, вкрай потребує більшої кількості засобів протиповітряної оборони.
Про це 24 Каналу розповів речник української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук. На його переконання, світовий пам'яткоохоронний статус центра Одеси допоможе Україні в майбутньому.
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Наслідки останнього великого удару по Одесі
Під час останнього масованого обстрілу Одеси в Хаджибейському та Приморському районах було пошкоджено 33 будинки, з яких 6 мають історичну цінність. Посеред однієї з вулиць утворилась вирва на місці трамвайного маршруту.
Тоді ж було пошкоджено й будівлю Одеського художнього музею. Зараз будівлю консервують, однак керівництво очікує, що можливість відвідувати музей з’явиться вже в грудні.
"На момент обстрілу в художньому музеї тривала експозиція, присвячена його 124-річчю. Ще в перші дні вторгнення було проведено необхідні заходи для збереження музейних фондів", – розповів Братчук.
Сергій Братчук про культурні пам'ятки Одеси: дивіться відео
Чи допоможе Одесі охоронний статус ЮНЕСКО
За час повномасштабного вторгнення в Одесі було пошкоджено 93 об’єкти історичного центру, що знаходились під охороною ЮНЕСКО. Цей статус центр Одеси отримав у січні 2023 року як певний символічний жест від організації, в надії, що це допоможе зберегти її від обстрілів.
Однак цього не сталося, і ніякі аргументи щодо світової цінності одеської спадщини не завадили агресору, приміром, вдарити по Спасо-Преображенському собору. Втім, навряд чи на Росії взагалі щось чули про його цінність.
На жаль, єдиним, що здатне захистити одеські пам’ятки, є не ЮНЕСКО, а ППО. Натомість охоронний статус ЮНЕСКО зможе допомогти Одесі відбудувати свій історичний центр після перемоги над ворогом, а для України – стане ще одним свідченням цілеспрямованого терору Росії міжнародному кримінальному суді,
– переконаний Братчук.
Російська агресія проти України: останні відомості
- Згідно повідомлень оглядачів, протягом останніх тижнів загострилася ситуація на лівому березі Херсонщини. Там окупанти вдаються до мінування об'єктів і вимкнення зв'язку та електрики. До того ж було прийняте рішення про заміну російського командувача на Херсонському напрямку, оскільки той не справлявся з очікуваннями вищих посадовців.
- Водночас Росія поновила спроби наступу на Лиманському напрямку поблизу Новоєгорівки та на Куп'янському напрямку біля Синьківки. За словами Генштабу ЗСУ, атаки агресора вдалося відбити.
- Бойові зіткнення високої інтенсивності тривають по всій лінії фронту. Через це за 8 листопада окупанти втратили більше 1000 своїх військових загиблими.