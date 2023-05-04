Одеса під атакою дронів: в ОВА заявили про збиття ворожих цілей
Джерело:Сергій Братчук
Уночі 4 травня під час повітряної тривоги в Одесі пролунала серія потужних вибухів. Зокрема, у місті працювали й сили ППО.
Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук. За його словами, сили ППО працюють і мають певні успіхи.
Зверніть увагу В Києві та в низці областей – тривога: в Одесі пролунала серія потужних вибухів
ППО збила ворожі цілі
Сергій Братчук повідомив, що є результати роботи сил ППО у вигляді збитих ворожих цілей. Однак скільки саме цілей знищено – речник ОВА не уточнював. Зокрема це пов'язано і з тим, що станом на 4:00 повітряна тривога в Одеській області триває.
Братчук закликав не заважати силам ППО працювати й зберігати спокій.
Ймовірно, більше про вибухи в Одесі буде повідомлено уранці.
Зауважмо, попередня атака дронами на Одесу сталася вночі 19 квітня. Росіяни випустили на область дрони-камікадзе та влучили в об'єкт рекреаційної інфраструктури. Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк тоді розповідала, що нічна атака була спрямована на пошук і знищення наших систем ППО.
Яка ситуація в інших регіонах
У Києві вночі також пролунав вибух, однак у КМВА одразу ж запевнили, що це робота ППО. Також неспокійно і в області – там сили ППО продовжують працювати станом на 4:00.
У Херсоні, Слов'янську та Краматорську також пролунали вибухи. Однак жодних коментарів місцевої влади поки що з цього приводу немає.
По Запоріжжю окупанти, найімовірніше, вдарили ракетами С-300. Вибухи спричинили подекуди перепади напруги.Дотримуйтеся правил безпеки. Якщо у вашому регіоні оголошена тривога – перебувайте в укриттях та не поширюйте фото й відео, які можуть допомогти ворогу. Дбайте про інформаційну гігієну та власний спокій. Зберігайте віру в нашу армію, в наші сили ППО.