Одеса під атакою дронів: в ОВА заявили про збиття ворожих цілей

Уночі 4 травня під час повітряної тривоги в Одесі пролунала серія потужних вибухів. Зокрема, у місті працювали й сили ППО.

Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук. За його словами, сили ППО працюють і мають певні успіхи.

Зверніть увагу В Києві та в низці областей – тривога: в Одесі пролунала серія потужних вибухів

ППО збила ворожі цілі

Сергій Братчук повідомив, що є результати роботи сил ППО у вигляді збитих ворожих цілей. Однак скільки саме цілей знищено – речник ОВА не уточнював. Зокрема це пов'язано і з тим, що станом на 4:00 повітряна тривога в Одеській області триває.

Братчук закликав не заважати силам ППО працювати й зберігати спокій.

Ймовірно, більше про вибухи в Одесі буде повідомлено уранці.

Зауважмо, попередня атака дронами на Одесу сталася вночі 19 квітня. Росіяни випустили на область дрони-камікадзе та влучили в об'єкт рекреаційної інфраструктури. Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк тоді розповідала, що нічна атака була спрямована на пошук і знищення наших систем ППО.

Яка ситуація в інших регіонах

Протягом години в Одесі пролунала низка вибухів. Росіяни атакували Україну дронами.

У Києві вночі також пролунав вибух, однак у КМВА одразу ж запевнили, що це робота ППО. Також неспокійно і в області – там сили ППО продовжують працювати станом на 4:00.

У Херсоні, Слов'янську та Краматорську також пролунали вибухи. Однак жодних коментарів місцевої влади поки що з цього приводу немає.

По Запоріжжю окупанти, найімовірніше, вдарили ракетами С-300. Вибухи спричинили подекуди перепади напруги.